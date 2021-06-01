GÜNDEM ÖZETİ / 2 Haziran 2021

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan Başbakanı İmran Han ve Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşecek, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (EİTPA) 2. Genel Konferansı'nın Yürütme Komitesi Toplantısı'nın kapanış oturumunda konuşma yapacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan Başbakanı İmran Han ve Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşecek, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (EİTPA) 2. Genel Konferansı'nın Yürütme Komitesi Toplantısı'nın kapanış oturumunda konuşma yapacak.

Şentop, Pak-Türk Maarif Okulları İslamabad Kampüsü'nü ziyaret edecek.

(İslamabad)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesinin Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda düzenleyeceği toplu açılış ve temel atma törenine iştirak edecek. Törene İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katılacak.

Kılıçdaroğlu, Selçuk Belediyesi Efes Tarlası Yaşam Köyü'nü ziyaret edecek.

(Ankara/14.00/İzmir/20.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Adalet ve Kalkınma Partisi ile Yeni Azerbaycan Partisi arasında gerçekleştirilecek İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.45)

2- TBMM Genel Kurulunda, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00)

3- TBMM Adalet Komisyonunda, Askeri Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.

(TBMM/14.00)

4- TBMM KİT Komisyonunda, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Başkanlığı ile TÜBİTAK Marmara Teknokent Anonim Şirketi'nin hesapları ele alınacak.

(TBMM/14.30/15.30)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 3'üncü Türk-Alman Enerji Forumu'na videokonferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, mayıs ayı dış ticaret rakamlarını Bakanlıkta düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklayacak.

(Ankara/11.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey'yle ortak basın toplantısı gerçekleştirecek.

(Ankara/11.15)

2- İsrail ile Filistinli taraflar arasındaki ateşkese ilişkin gelişmeler takip edilecek.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi ikinci etap hazırlık kampı için Antalya'dan Almanya'ya gidecek.

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir futbolcu, 3 Haziran Perşembe günü Moldova ile oynayacakları hazırlık karşılaşmasına ilişkin düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; takım Almanya kampındaki ilk antrenmanı yapacak.

(Antalya/12.00/Harsewinkel/19.30/20.00)

2- 2023 Avrupa Şampiyonası Elemelerine hazırlanan Ümit Milli Futbol Takımı, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Ukrayna ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi mücadelesinde Çin'le karşılaşacak.

(Rimini/17.00)

4- Okçulukta Avrupa Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları kota mücadelesine, bireysel ve takım yarışmalarıyla devam edilecek.

(Antalya)

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Kaynak: Anadolu Ajansı