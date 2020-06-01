GÜNDEM ÖZETİ / 2 Haziran 2020 6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- TBMM'denGenel Kurulda, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi görüşülecek.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

Genel Kurulda, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi görüşülecek.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

(TBMM/15.00)

EKONOMİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.

2- Siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ülke genelinde devam eden protesto gösterileri izleniyor.

(Minneapolis/Washington/New York)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

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Kaynak: AA