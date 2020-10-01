GÜNDEM ÖZETİ / 2 Ekim 2020

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenleyecek.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenleyecek.

(Ankara/11.30)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, eylül ayı ihracat rakamlarının açıklanacağı basın toplantısına katılacak.

(İstanbul/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile bir araya gelecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Roma)

2- AB Liderler Zirvesinin ikinci gün toplantıları yapılacak.

(Brüksel)

3- Ermenistan ordusunun cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar ile yansımaları izleniyor.

(Bakü)

4- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Sempozyumu"nun açılışına katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonu grup kuraları İsviçre'de çekilecek.

Gruplarda mücadele edecek Demir Grup Sivasspor'un rakipleri belli olacak.

(Nyon/14.00)

2- Süper Lig'de sezonun 4. haftası MKE Ankaragücü-Hes Kablo Kayserispor, Gaziantep FK-Trabzonspor maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/Gaziantep/20.00)

3- TFF 1. Lig'de 4. haftanın ilk maçında İstanbulspor ile Royal Hastanesi Bandırmaspor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)

4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde yeni sezonun ilk haftasında Fenerbahçe Beko, Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

5- Hentbolda, Beşiktaş Aygaz'ın da mücadele edeceği EHF Erkekler Avrupa Ligi'nde grup aşaması kura çekimi Avrupa Hentbol Federasyonu ofisinde gerçekleştirilecek.

(Viyana/12.00)

6- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 2. hafta mücadelesi Beşiktaş Aygaz-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/17.00)

7- 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, 2020 CEV Avrupa Şampiyonası'nda 1. Grup'taki 2. maçında Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

(Podgorica/16.00)

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Kaynak: Anadolu Ajansı