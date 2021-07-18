GÜNDEM ÖZETİ / 19 Temmuz 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'nda milletvekillerine hitap edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'nda milletvekillerine hitap edecek. Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından, onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.

(Lefkoşa/16.00/20.00)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek.

(Ankara/13.00)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 14 Temmuz 2021 tarihli Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'ni yayımlayacak.

(Ankara/14.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Türk Telekom Stadı'nda düzenleyeceği basın toplantısında, görevdeki ilk 1 aylık dönemini değerlendirecek.

(İstanbul/17.00)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.

(Nyon/13.00/14.00)

3- UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda, Trabzonspor'un ve 2. turdaki rakibini eleme durumunda Sivasspor'un rakiplerinin de belli olacağı kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.

(Nyon/15.00)

4- Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Kasımpaşa ile hazırlık maçı yapacak.

(İstanbul/19.00)

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Kaynak: Anadolu Ajansı