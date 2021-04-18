GÜNDEM ÖZETİ / 19 Nisan 2021
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GÜNDEM ÖZETİ / 19 Nisan 2021

GÜNDEM ÖZETİ / 19 Nisan 2021
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

6 Nisan 1920

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/12.00)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Tarım Sektörü 2021 Yılı Projeleri Lansmanı'na katılacak, Menemen'de sebze fidesi ve tohumu dağıtımına iştirak edecek, bazı ziyaretlerde bulunacak.

(İzmir/13.15-16.20)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu 7. Kesim Habibler-Hasdal şantiyesinde incelemede bulunacak ve basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 4 yıl vadeli devlet tahvillerinin yeniden ihracını yapacak.

(Ankara)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB ülkelerinin dışişleri bakanları, ağırlıklı olarak Rusya konusunu görüşmek üzere video konferans yöntemiyle bir araya gelecek.

(Brüksel)

2- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- TFF 1. Lig'in 31. haftası Bereket Sigorta Ümraniyespor-Ankaraspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor-Beypiliç Boluspor, Altay-Adanaspor ve Yılport Samsunspor-Bursaspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.30/Balıkesir/İzmir/16.00/Samsun/19.00)

2- Avrupa Güreş Şampiyonası, Polonya'da serbest stilde müsabakalarla başlayacak. Şampiyonanın ilk gününde Süleyman Atlı (57 kilo), Hamza Alaca (65 kilo), Haydar Yavuz (70 kilo), M.Nuri Kotanoğlu (79 kilo), Süleyman Karadeniz (97 kilo) mindere çıkacak.

(Varşova/12.30)

3- Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nde gerçekleştirilen TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul kadınlar toprak kort turnuvasında ana tablo maçları başlayacak.

(İstanbul/11.00)

***

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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