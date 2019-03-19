Gündem Özeti / 19 Mart 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bolu Adalet Sarayının açılışının ardından Baro ve İzzet Baysal Huzurevi'ni ziyaret edecek.

(Bolu/11.00/13.00/18.00)

2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara Ticaret Odası İstihdam Seferberliği Bilgilendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.30)

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mamak ve İmrahor temel atma törenine, Altındağ Feridun Çelik ve Beşikkaya mahalleleri kentsel dönüşüm projesinin tanıtım toplantısına, Örnek Mahallesi kentsel dönüşüm toplantısına ve AK Parti Altındağ Seçim İrtibat Ofisinin açılışına iştirak edecek.

(Ankara/12.00-17.15)

4- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2019 Türk Kültür Yılı" kapsamında "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği Sergisi"nin açılışını gerçekleştirecek ve Japonya Prensesi Akiko Mikasa ile görüşecek.

(Tokyo)

5- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avcılar'da Murat Kölük Hastanesi Polikliniği, Gaziosmanpaşa'da Fizik Tedavi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sarıyer'de Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kartal'da Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Polikliniği açılışlarına katılacak.

(İstanbul/10.00-17.00)

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin 13. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katılacak.

(Rize/14.00)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 7. Uluslararası Tarım Fuarı açılışına katılacak, ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(Doha)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kapıköy Gümrük Kapısı'nın resmi açılış törenine katılacak, Valilik ziyaretinin ardından esnafla bir araya gelecek.

(Van/12.30-18.00)

3- TÜİK, ocak ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 9 ay ve 5 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından bölgedeki gelişmeler ve teröre tepkiler takip ediliyor.

(Christchurch/Ankara)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı dava Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edecek.

(Ankara/09.30)

Darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç ve Uğur Boral'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk, 25 Mart'ta da Eskişehir'de Moldova ile oynayacağı ilk iki maçın hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İstanbul/18.30)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Anadolu Efes, Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı Sinan Erdem Spor Salonu'nda, Fenerbahçe Beko ise Karadağ ekibi Buducnost VOLI'yi Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek.

(İstanbul/20.00/20.45)

3- Voleybolda Erkekler CEV Kupası finalinin ilk maçında Galatasaray, İtalya temsilcisi Trentino Itas ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Trento/22.30)

4- Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçlarında Eczacıbaşı VitrA, İtalya temsilcisi Imoco Volley, Fenerbahçe Opet de aynı ülkeden Savino Del Bene ile Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/17.00/20.00)

5- Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda 7 Nisan'da yapılacak 14. Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nun basın toplantısı, Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.00)

6- Bahçelievler Belediyesinin yaptırdığı, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi 2016-2017 sezonunda kazandığı şampiyonlukla elde ettiği kupanın anıtı (THY Avrupa Ligi Kupası Anıtı) törenle açılacak.

(İstanbul/14.00)

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Kaynak: AA