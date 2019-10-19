GÜNDEM ÖZETİ / 19 Ekim 2019

19.10.2019 00:10

6 Nisan 1920

1-TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 3. Afrika Müslüman Dini Liderler Zirvesi'ne katılacak, Nuri Pakdil'in Hacı Bayram Veli Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazına iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/Ankara/15.42)

2- ABD ile varılan anlaşmanın ardından Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat süreyle ara verilmesine ilişkin gelişmeler ve dünyadaki yansımaları takip ediliyor.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Entech Sıfır Atık Forumu" programına katılacak

(İstanbul/10.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, parti genel merkezinde düzenlecek "Madde Bağımlılığı Toplumsal Duyarlılık Bilgilendirme Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/13.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası AB ile varılan yeni Brexit anlaşmasını oylayacak.

(Londra)

2- İspanya'da Yüksek Mahkemenin bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararlarının ardından Katalonya bölgesinde gelişmeler takip ediliyor.

(Barselona)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

2- Hayatını kaybeden fikir adamı ve edebiyatçı Nuri Pakdil'in cenazesi, Hacı Bayram Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Taceddin Dergahı'nda defnedilecek.

(Ankara/15.42)

SPOR

1- Süper Lig'de 8. haftaya Antalyaspor-Gençlerbirliği, Trabzonspor-Gaziantep FK, Medipol Başakşehir-Göztepe, MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

(Antalya/15.00/Trabzon/İstanbul/17.30/Ankara/20.00)

2- TFF 1. Lig'de 8. hafta Hatayspor-Adana Demirspor, Bursaspor-Cesar Grup Ümraniyespor, Ekol Göz Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakalarıyla sürüyor.

(Hatay/14.00/Bursa/16.30/İzmir/19.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Galatasaray Doğa Sigorta, Pınar Karşıyaka-Sigortam.net İTÜ Basket, TOFAŞ-Türk Telekom, Beşiktaş Sompo Sigorta-Teksüt Bandırma karşılaşmalarıyla başlayacak.

(Afyonkarahisar/13.00/İzmir/15.15/Bursa/17.30/İstanbul/20.00)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftası Birevim Elazığ İl Özel İdare-Bellona Kayseri Basketbol, Adana Basketbol-Fenerbahçe Öznur Kablo müsabakalarıyla başlayacak.

(Elazığ/13.30/Adana/15.15)

5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3. haftasına Fenerbahçe Opet-Atlas Global Yeşilyurt, Beşiktaş-Galatasaray HDI Sigorta, Karayolları-Eczacıbaşı VitrA, Nilüfer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/14.00/19.00/Ankara/14.00/Bursa/17.30)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 3. hafta 2 maçla başlayacak.7- TFF 2. Lig'de 9. hafta 6, TFF 3. Lig'de 9. hafta ise 3 maçla başlayacak.

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Kaynak: AA