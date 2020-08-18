GÜNDEM ÖZETİ / 19 Ağustos 2020
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GÜNDEM ÖZETİ / 19 Ağustos 2020

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılış törenine ve Parlamentolararası Birlik 5. Dünya Parlamento Başkanları Video Konferans Toplantısı'na katılacak.

GÜNDEM ÖZETİ / 19 Ağustos 2020
18.08.2020 23:59 | Son Güncelleme: 19.08.2020 00:02

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılış törenine ve Parlamentolararası Birlik 5. Dünya Parlamento Başkanları Video Konferans Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/13.30/18.15)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD İl Müdürlüğünde, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) tanıtım toplantısına katılacak.

(Kahramanmaraş/11.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gümüşoluk İlkokulunda, eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme tedbirleri kapsamında "Okulum Temiz Belgesi" takdim törenine katılacak.

(Ankara/11.00)

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/19.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Belarus konusunda, video konferans yöntemiyle olağanüstü toplanacak.

(Brüksel)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

3- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Trablus)?

GÜNCEL

1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- 2019-2020 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son finalist belli olacak. Yarı final ikinci maçında Olympique Lyon ile Bayern Münih karşılaşacak.

(Lizbon/22.00)

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Kaynak: AA

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