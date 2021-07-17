GÜNDEM ÖZETİ / 18 Temmuz 2021
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GÜNDEM ÖZETİ / 18 Temmuz 2021

GÜNDEM ÖZETİ / 18 Temmuz 2021
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler devam edecek.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler devam edecek.

(TBMM/14.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası, Afyonkarahisar'da sona erecek.

(Afyonkarahisar/12.00)

2- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'si yapılacak.

(Northamptonshire/17.00)

3- FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Challenger Turnuvası C Grubu maçları Konya'da sürecek. 20 Yaş Altı Kadın Milli Basketbol Takımı, turnuvada beşinci ve son maçında Polonya ile karşılaşacak.

(Konya/18.00)

4- 2021 Fransa Bisiklet Turu, 21. etapta Chatou-Paris (108,4 kilometre) arasındaki mücadeleyle tamamlanacak.

***

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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