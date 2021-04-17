GÜNDEM ÖZETİ / 18 Nisan 2021
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GÜNDEM ÖZETİ / 18 Nisan 2021

GÜNDEM ÖZETİ / 18 Nisan 2021
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İl Değerlendirme Toplantısı'na ve 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun final etabı ödül törenine katılacak.

(Aydın/13.00/15.00)

2- Süper Lig'in 35. haftası Gaziantep-Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçlarıyla tamamlanacak.

(Gaziantep/16.00/İstanbul/19.00)

3- TFF 1. Lig'in 31. haftasına Eskişehirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor, Akhisarspor-Altınordu, İstanbulspor-Menemenspor maçlarıyla devam edilecek.

(Eskişehir/13.30/Manisa/16.00/İstanbul/19.00)

4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin 3'üncülük maçında Fenerbahçe Öznur Kablo-Sopron Basket (Macaristan) ve finalinde Perfumerias Avenida (İspanya)-UMMC Ekaterinburg (Rusya) maçları yapılacak.

(İstanbul/15.00/19.00)

5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında TOFAŞ-Darüşşafaka Tekfen ve Aliağa Petkimspor-Türk Telekom maçları yapılacak.

(Bursa/15.15/İzmir/17.15)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında Ziraat Bankkart, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı konuk edecek.

(Ankara/20.30)

7- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 20. haftasında 4 maç yapılacak.

8- Avrupa Judo Şampiyonası'nın son gününde milli sporculardan kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit, erkeklerde 90 kiloda Mihael Zgank, 100 kiloda Mert Şişmanlar ve +100 kiloda Cemal Erdoğan mücadele verecek.

(Lizbon/12.00)

9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın ikinci ayağı Emilia Romagna Grand Prix'si İtalya'da yapılacak.

(Imola/16.00)

10- MotoGP Dünya Şampiyonası'nın üçüncü ayağı Portekiz Grand Prix'si yapılacak.

(Portimao/15.00)

***

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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