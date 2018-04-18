Gündem Özeti / 18 Nisan 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı ve Türkiye Projesi - İklim Değişikliği ve Fırsatları" ile İstanbul Aydın Üniversitesi Aydın Düşünce Platformu "Şehir ve Medeniyet" konulu konferansa katılacak.

(İstanbul/09.15/16.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uyuşturucu ve Güvenlik" konulu toplantıya iştirak edecek.

(Tekirdağ/09.30)

3- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Arnavutluk Eğitim Bakanı Lindita Nikolla ile görüşecek, Aliya İzzet Begoviç Ortaokulu'nu ziyaret edecek.

(İzmir/09.30/10.30)

4- TBMM Genel Kurulunda, OHAL'in 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi görüşülecek.

(TBMM/14.00)

5- TBMM KİT Komisyonunda Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünün 2015 ve 2016 yılı kesin hesapları ele alınacak.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ

1- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, IPARD hibelerinde küçük ölçekli projelerin ücretsiz hazırlanmasına ilişkin TKDK-TZOB İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/ 17.00)

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Boshporus Otel'de düzenlenen Uluslarası Yatırımcılar Derneği (YASED) çalıştayına katılacak.

(İstanbul/10.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- TÜİK, "2017 yılı İstatistiklerle Çocuk" bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Avrupa Komisyonunun Türkiye Raporu'na ilişkin bakanlıkta basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Çin Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü'nde (CIIS) konuşma yapacak.

(Pekin)

3- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İslam İşbirliği Teşkilatı 4. Gençlik ve Spor Bakanları Konferansına katılacak.

(Bakü)

4- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

-FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgal edilmesi ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

Darbe girişiminde, biri polis iki kişinin şehit edildiği, 46 kişinin de yaralandığı Sarıyer'deki Borsa İstanbul'un işgal edilmesine ilişkin 1'i firari 6'sı tutuklu 15 sanığın yargılanması, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Alibey Spor Salonu'nda sürecek.

(İstanbul/10.00)

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davaya, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 53'ü tutuklu, 12'si firari 86 sanığın 5. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilecek.

(Kocaeli/09.00)

Malatya'da darbe girişimine ilişkin dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 76 sanığın yargılaması sürecek.

(Malatya/09.30)

SPOR

1- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali rövanşında Galatasaray, deplasmanda İtalya'nın Reyer takımıyla karşılaşacak.

(Venedik/21.00)

2- Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor'u Türk Telekom Stadı'nda konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Doğuş, İspanya'nın Baskonia takımını konuk edecek. Günün diğer maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile Litvanya'nın Zalgiris ekibi karşılaşacak.

(İstanbul/20.15/Atina/21.15)

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