GÜNDEM ÖZETİ / 18 Mart 2020
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› GÜNDEM ÖZETİ / 18 Mart 2020 - Haber
Türk Tabipleri Birliği, Dünya Sağlık Örgütü, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel

GÜNDEM ÖZETİ / 18 Mart 2020

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Sağlık Örgütü ile Türk Tabipleri Birliği heyetlerini ayrı ayrı kabul edecek.

18.03.2020 00:02 | Son Güncelleme: 18.03.2020 00:02
GÜNDEM ÖZETİ / 18 Mart 2020

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Sağlık Örgütü ile Türk Tabipleri Birliği heyetlerini ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/10.30/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, "İstatistiklerle Yaşlılar 2019" çalışmasını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilan ettiği ateşkesin uygulama süreci takip ediliyor.

(Ankara/İdlib/Halep)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

2- 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni yapılacak.

(Çanakkale/09.00)

3- Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Edirne sınır hattı ile Ege Denizi kıyısındaki hareketliliği izleniyor.

4- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon-GMG Kırklarelispor ve Gümüşhanespor-Başkent Akademi 22. hafta erteleme, Kırmızı Grup'ta ise Vanspor FK-Ergene Velimeşespor 23. hafta erteleme maçları oynanacak.

(Trabzon/Gümüşhane/Van/14.30)

2 - TFF 3. Lig 1. Grup'ta Artvin Hopaspor-Sultanbeyli Belediyespor, Yomraspor-Serik Belediyespor, 2. Grup'ta Elazığ Belediyespor-Cizrespor, Fatsa Belediyespor-Kozanspor, 3. Grup'ta ise Pazarspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor 22. hafta erteleme müsabakaları yapılacak.

(Artvin/Trabzon/Elazığ/Ordu/Rize/14.30)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

İdlib haberleri ve İdlib son dakika gelişmeleri için tıkla
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Bakan sesi titreyerek duyurdu: Türkiye'de virüsten ilk ölüm gerçekleşti Haber
Bakan sesi titreyerek duyurdu: Türkiye'de virüsten ilk ölüm gerçekleşti
Putin 'Dünyada bir ilk' diyerek koronavirüsle ilgili gelişmeyi duyurdu Haber
Putin "Dünyada bir ilk" diyerek koronavirüsle ilgili gelişmeyi duyurdu
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüs vaka sayısı arttı Haber
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüs vaka sayısı arttı
Bir ilimizde daha korona alarmı! 13 kişi karantinaya alındı Haber
Bir ilimizde daha korona alarmı! 13 kişi karantinaya alındı
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Haber
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Dünyaca ünlü yatırım bankasının korona tahminleri sızdı! Tarih verildi Haber
Dünyaca ünlü yatırım bankasının korona tahminleri sızdı! Tarih verildi
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi
Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi
Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı
Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı
Model Chloe Loughnan, koronavirüs nedeniyle İtalya'da mahsur kaldı
Model Chloe Loughnan, koronavirüs nedeniyle İtalya'da mahsur kaldı
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak
Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor
Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi
520 bin TL'lik Porsche, icradan yarı fiyatına satılacak
520 bin TL'lik Porsche, icradan yarı fiyatına satılacak
Son Dakika: UEFA, EURO 2020'yi koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına erteledi
Son Dakika: UEFA, EURO 2020'yi koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına erteledi
İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete 'online mesafede kalma' çağrısı: İşlemleri internet üzerinden yapalım
İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete "online mesafede kalma" çağrısı: İşlemleri internet üzerinden yapalım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Murat Kurum Mehmet Ersoy Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Guido Senia Mustafa Sandal Fahrettin Koca Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Okan Buruk Sergen Yalçın Nihat Özdemir Henry Onyekuru
Daha Fazla Türk Wuhan İtalya Almanya
Şu an buradasınız: GÜNDEM ÖZETİ / 18 Mart 2020 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 00:31:01. #1.14#