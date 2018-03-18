Gündem Özeti / 18 Mart 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Stadyumu ve Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yılı törenleri katılacak.

Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Kule Temel Betonu ile Kule Kazık Çakım Töreni'nde yer alacak.

(Çanakkale/10.00/14.30/12.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şehit Aileleri Derneğinde ailelerle buluşacak, Çukurova Belediyesi toplu temel atma ve açılış programına katılacak, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Halil İbrahim Şık'ın ailesini ziyaret edecek, Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde muhtarlarla bir araya gelecek.

(Adana/13.30/14.30/16.00/16.30)

3- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Atakum, İlkadım ve Bafra AK Parti ilçe kongreleri ile 18 Mart Şehitleri Anma Günü programlarına iştirak edecek.

(Samsun/11.00-17.00)

2- MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ

1- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Dimes Kazovo Vasfi Diren Tarım İşletmesi'nde düzenlenecek Buzağı Ölümlerinin Önlenmesi Projesi açılışı ile Dedeman Otel'deki sektör toplantısına katılacak.

(Tokat/11.00/13.30)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Rusya'da başkanlık seçimleri gerçekleştirilecek.

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 26. haftası, Atiker Konyaspor-Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor-Göztepe, Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçlarıyla tamamlanacak.

(Konya/Antalya/13.30/Trabzon/16.00/İstanbul/19.00)

2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftası, Fenerbahçe Doğuş-Darüşşafaka, Demir İnşaat Büyükçekmece-Galatasaray Odeabank, Yeşilgiresun Belediyespor-Anadolu Efes, Muratbey Uşak- İstanbul Büyükşehir Belediyespor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/15.15/Giresun/17.00/Uşak/19.30)

3- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftası, Mersin Büyükşehir Belediyespor-Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe-BOTAŞ karşılaşmalarıyla sona erecek.

(Mersin/14.00/İstanbul/16.00)

4- Voleybolda Efeler Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta ile Arkas Spor, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/16.00)

5- Voleybolda Efeler Ligi play-off 5-8'incilik turu ilk maçında Maliye Piyango ile Fenerbahçe, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/15.00)

6- Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akın Çorap Giresunspor, Balıkesirspor Baltok-İstanbulspor, Samsunspor-Boluspor, MKE Ankaragücü-Eskişehirspor karşılaşmalarıyla sona erecek.

(Erzurum/Balıkesir/13.00/Samsun/15.30/Ankara/18.00)

7- Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Masa Tenisi Takımı, Avrupa Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Almanya'nın TTC Berlin Eastside ekibini konuk edecek.

(Bursa/16.00)

8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 27. hafta müsabakaları yapılacak.

9- MotoGP'de 2018 sezonu Katar Grand Prix'si ile başlayacak.

(Losail/19.00)

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