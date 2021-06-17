GÜNDEM ÖZETİ / 18 Haziran 2021

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Üsküdar'da Büyük Dönüşüm 5000 Yeni Konut Projesi" kentsel dönüşüm programına katılacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Üsküdar'da Büyük Dönüşüm 5000 Yeni Konut Projesi" kentsel dönüşüm programına katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Faik Öztrak basın toplantısı yapacak.

(Gaziantep/10.00/15.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Samsun Enerji Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Samsun/12.00-17.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Bursa İş Dünyası ile Buluşma programına iştirak edecek, Valiliğe, Belediye Başkanlığına, Vergi Dairesi Başkanlığına ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Bursa/10.30-15.30)

3- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Macaristan'da Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya gelecek.

Muş, daha sonra Polonya'ya geçerek Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Teknoloji Bakanı Jaroslaw Gowin ile görüşecek.

(Budapeşte/Varşova)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTT Elektrikli Scooter Lansmanı'na katılacak.

(İstanbul/11.00)

5- TOBB, mayısta kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri duyuracak.

(Ankara/10.00)

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) ilk gününde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşma yapacak.

ADF, Liderler Oturumu'nun ardından paralel oturumlarla devam edecek.

(Antalya)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu'nda Türkiye, ikinci maçında Bosna Hersek'le karşı karşıya gelecek.

(Strazburg/13.00)

2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'ndeki 13. maçında Hollanda ile karşılaşacak.

(Rimini/22.00)

3- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) gruplarda ikinci maçlara devam edilecek, E Grubu'nda İsveç-Slovakya, D Grubu'nda Hırvatistan-Çekya ve İngiltere-İskoçya maçları yapılacak.

(Saint Petersburg/16.00/Glasgow/19.00/Londra/22.00)

4- A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda 20 Haziran'da İsviçre ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

(Bakü)

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Kaynak: Anadolu Ajansı