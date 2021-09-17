GÜNDEM ÖZETİ / 18 Eylül 2021 - Haberler
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GÜNDEM ÖZETİ / 18 Eylül 2021

AA - Haberler | Güncel
GÜNDEM ÖZETİ / 18 Eylül 2021

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Oymapınar, Güzelyalı, Karavca, Saraçlı ve Karaöz mahallelerinde incelemelerde bulunacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Oymapınar, Güzelyalı, Karavca, Saraçlı ve Karaöz mahallelerinde incelemelerde bulunacak.

(Antalya/12.00/17.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'in 5. haftasına Demir Grup Sivasspor-Gaziantep, Kasımpaşa-Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş ve Adana Demirspor-Çaykur Rizespor maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/13.30/İstanbul/16.00/Antalya/Adana/19.00)

2- TFF 1. Lig'in 6. haftasında Eyüpspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Manisa-Royal Hastanesi Bandırmaspor maçları yapılacak.

(İstanbul/16.00/Manisa/19.00)

3- TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ve TFF 3. Lig gruplarında yapılacak maçlarla 3. hafta mücadelesi başlayacak.

4- Ampute Milli Futbol Takımı, Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde Rusya ile karşı karşıya gelecek.

(Krakow/18.30)

5- Voleybolda 2021 Kadınlar Balkan Kupası'nda grup müsabakaları CSO Voluntari 2005-Aydın Büyükşehir Belediyespor ve OK Jedinstvo-Aris maçlarıyla Kuşadası Uğur İnan Spor Salonu'nda tamamlanacak.

(Aydın/15.00/19.00)

6- Hentbol Erkekler Avrupa Kupası 1. Tur ikinci maçında Beykoz Belediyespor, Hollanda temsilcisi JD Techniek Hurry-up ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Emmen/21.00)

7- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk haftasından 4 maç yapılacak.

***

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