GÜNDEM ÖZETİ / 17 Temmuz 2021
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GÜNDEM ÖZETİ / 17 Temmuz 2021

GÜNDEM ÖZETİ / 17 Temmuz 2021
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler devam edecek.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler devam edecek.

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Belediye Başkanlığını, Merkez Balveren Beldesini, Valiliği, esnafı, İl Başkanlığını ziyaret edecek, Gençlik Buluşması programına katılacak.

(Şırnak/13.45/19.30)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Su Ürünleri İşleme Şoklama ve Depolama Tesisi Temel Atma Töreni ile Keten Müzesi Projesi İmza Töreni ve SATEM Biyokütle Enerji Santrali Açılış Töreni'ne katılarak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Sinop/11.00/13.30/14.30)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Mersin'in Aydıncık, Hatay'ın Hassa ilçelerindeki orman yangınlarıyla ilgili gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası, Afyonkarahisar'da başlayacak.

(Afyonkarahisar/12.00)

2- FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Challenger Turnuvası C Grubu maçları Konya'da sürecek. 20 Yaş Altı Kadın Milli Basketbol Takımı, turnuvada dördüncü maçında Portekiz'le karşılaşacak.

(Konya/18.00)

3- Fransa Bisiklet Turu'nun 20. etabı Libourne - Saint-Emilion (30,8 kilometre) arasında koşulacak.

4- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sinde sprint sıralama mücadelesi yapılacak.

(Northamptonshire/18.30)

5- 16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İtalya ile karşılaşacak.

(Nyiregyhaza/19.00)

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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