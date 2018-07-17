Gündem Özeti / 17 Temmuz 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/15.00)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Deveci Havzası Meyvecilik Entegrasyon Projesi'nin sunumuna katılacak ve proje kapsamındaki meyve bahçelerinde incelemelerde bulunacak.

(Yozgat/12.30/13.00)

2- TÜİK, mayıs ayı sanayi üretim ile ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

2- Irak'ın güneyinde ve başkentte kamu hizmetlerindeki yetersizlik, işsizlik ve elektrik kesintileri nedeniyle başlayan gösteriler izleniyor.

(Bağdat)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 316 kişinin yargılandığı dava, Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Ankara/09.30)

Darbe girişimi sırasında ortaya çıkan sözde "Sıkıyönetim Mahkemelerinde Görevlendirme Listesi"nde adı geçen 31 eski askeri hakim ve savcının yargılanmasına Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada 90 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Kocaeli/09.30)

SPOR

1- Finlandiya'da devam eden 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri'nde Türkiye, B Grubu'nda ilk maçında İngiltere ile karşılaşacak.

(Seinajoki/18.30)

2- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig 2018-2019 sezonu fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/15.30)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme turu rövanş maçları başlayacak.

4- UEFA Avrupa Ligi'nde 1. ön eleme turu rövanş maçları start alacak.

5- Fransa Bisiklet Turu 10. etapla devam ediyor.

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