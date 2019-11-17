GÜNDEM ÖZETİ / 17 Kasım 2019

17.11.2019 00:02 | Son Güncelleme: 17.11.2019 00:02

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen "Meclis Simülasyonu" etkinliğine iştirak edecek.

(İstanbul/11.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BİRKONFED'in "Ekonomi Değerlendirme Toplantıları" başlığıyla Elite Word Business Hotel'de gerçekleştireceği kahvaltı programına katılacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Hong Kong'da polis ile göstericiler arasındaki şiddet olayları ve gelişmeler izleniyor.

(Hong Kong)

2- Bolivya'da, Devlet Başkanı Evo Morales'in ordunun istifa çağrısıyla görevinden ayrılmasının ardından yaşanan gelişmeler takip edilecek.

(Bogota)

3- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Ankara)

4- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.

(Bağdat)

5- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar izleniyor.

(Beyrut)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 10. ve son hafta A, B ve H gruplarında yapılacak 7 maçla başlayacak.

H Grubu'nda finallere gitmeyi garantileyen Türkiye, deplasmanda Andorra ile karşı karşıya gelecek.

(Andorra La Vella/22.45)

2- A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'ndaki ikinci maçında Servet Tazegül Spor Salonu'nda Litvanya ile karşılaşacak.

(Mersin/17.30)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasına Darüşşafaka Tekfen-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, Beşiktaş Sompo Sigorta-Frutti Extra Bursaspor, TOFAŞ-Fenerbahçe Beko maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/17.30/Bursa/15.15)

4- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 9. haftası Galatasaray HDI Sigorta-Atlasglobal Yeşilyurt müsabakasıyla tamamlanacak.

(İstanbul/16.30)

5- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasına Halkbank-Sorgun Belediyespor, Tokat Belediye Plevne-Spor Toto, İnegöl Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Ankara/15.00/Tokat/15.30/Bursa/16.00/İstanbul/20.00)

6- Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Challenge Kupası 3. tur rövanş maçında Çekya temsilcisi DHC Sokol'u konuk edecek.

(Ankara/16.00)

7- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 6. hafta maçları yapılacak.

Kadınlar Süper Lig'in 7. haftasında ise tek maç oynanacak.

8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 13. hafta maçları tamamlanacak.

9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. yarışı Brezilya Grand Prix'si koşulacak.

(Sao Paulo/20.10)

10- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2019 sezonu, 19. yarış olan Valencia Grand Prix'siyle sona erecek.

(Valencia/16.00)

11- Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından düzenlenen ATP Finalleri, İngiltere'nin başkenti Londra'da sona erecek.

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Kaynak: AA