Gündem Özeti / 17 Kasım 2017
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5. Muhtarlar Çalıştayı'na, Çorlu Trakya Gösteri ve Kongre Merkezi'nin temel atma töreni ile toplu temel atma ve açılış törenine katılacak, muhtarlarla yemekte bir araya gelecek, hemşehri...
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5. Muhtarlar Çalıştayı'na, Çorlu Trakya Gösteri ve Kongre Merkezi'nin temel atma töreni ile toplu temel atma ve açılış törenine katılacak, muhtarlarla yemekte bir araya gelecek, hemşehri derneklerinin temsilcileriyle toplantıda buluşacak.
(Tekirdağ/11.00-16.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Valiliği ziyaret edecek, Geylani Camisi'nin açılışına katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.
(Şırnak/10.00/12.00/14.00)
2- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile Karadağ Başbakan Yardımcısı Milutin Simovic, 4. Dönem Türkiye-Karadağ Karma Ekonomik Komisyon protokolünü imzalayacak.
(Ankara/14.00)
3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Almanya'da düzenlenen İklim Değişikliği 23. Taraflar Konferansı'nda (COP23) Hindistan Çevre, Orman ve İklim Bakanı Harsh Vardhan ile görüşecek.
(Bonn)
4- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2018 Yılı Bütçesi görüşülecek.
(TBMM/10.00)
EKONOMİ
1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Kadın Girişimciler ile Büyüyen Türkiye; Yeni İmkanlar, Yeni Ufuklar Konferansı"na katılacak.
(İstanbul/09.30)
2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci TOBB'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odasının 23. Yürütme Kurulu Toplantısı'na iştirak edecek.
(Ankara/10.00)
3- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, TOBB'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odasının 23. Yürütme Kurulu Toplantısı'na katılacak, Türk-Amerikan İşadamları Derneği Sanayi Zirvesi'ne iştirak edecek ve çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek.
(Ankara/10.00/Adana/14.00-19.00)
4- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yeni havalimanı inşaatında incelemede bulunacak ve basın açıklaması yapacak.
(İstanbul/10.15)
5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.
(İstanbul/10.00 )
6- TÜİK, 2016 yılı araştırma geliştirme faaliyetleri araştırması sonuçlarını duyuracak.
(Ankara/10.00)
7- TOBB, ekimde kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin verileri açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- 9. Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu Kanada'da başlayacak.
(Halifax)
2- Belçika'ya kaçan eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont ve dört eski bakan, İspanya'nın haklarında çıkardığı tutuklama emriyle ilgili Brüksel'de hakim karşısına çıkacak.
(Brüksel)
3- Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin görevinden istifasının ardından gelişmeler takip edilecek.
(Beyrut)
4- Yemen'de yaşanan çatışmalar takip ediliyor.
(Sana)
5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)
KÜLTÜR SANAT
1- 5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali'nin açılış galası Atlas Sineması'nda yapılacak.
(İstanbul/19.30)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Vali Mehmet Aktaş'ı ziyaret edecek, Geylani Camisi açılışı katılarak cuma namazı kılacak, Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret edecek.
(Şırnak/10.00/11.30/14.30)
2- FETÖ davaları
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Tuzla Orhanlı Gişeleri ve Mehmetçik Vakfında meydana gelen olaylarda 6 kişinin şehit edilmesi ve 42 kişinin yaralanmasına ilişkin 184'ü tutuklu 187 sanığın yargılanmasına, İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 51'i tutuklu, 11'i firari 92 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(Kocaeli/09.30)
SPOR
1- Süper Lig'de 12. hafta, Beşiktaş-Teleset Mobilya Akhisarspor maçıyla başlayacak.
(İstanbul/20.00)
2- TFF 1. Lig'de 18. haftanın açılış maçında MKE Ankaragücü ile Denizlispor karşı karşıya gelecek.
(Ankara/18.00)
3- Basketbol THY Avrupa Ligi maçında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla karşılaşacak.
(Moskova/20.00)
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