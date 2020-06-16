GÜNDEM ÖZETİ / 17 Haziran 2020
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GÜNDEM ÖZETİ / 17 Haziran 2020

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ASO Haziran ayı Meclis Toplantısı'na katılacak.

GÜNDEM ÖZETİ / 17 Haziran 2020
16.06.2020 23:59 | Son Güncelleme: 16.06.2020 23:59

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ASO Haziran ayı Meclis Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, duruşmalara UYAP üzerinden görüntülü konuşma yöntemiyle bağlanılmasını sağlayacak olan "e-duruşma" uygulamasının test programına katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklama yapacak.

(Ankara/19: 00)

3- İYİ Parti'nin Meclis grup toplantısı, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında yapılacak.

(TBMM/11.00)

4- TBMM'den

TBMM Genel Kurulunda, ekonomi alanında yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

Anayasa Komisyonunda, Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferans yöntemiyle Kocaeli Sanayi Odası Meclis Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, video konferans yöntemiyle "17 Haziran Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü" programına, yangın uçağı tanıtım toplantısına ve uçakla yapılacak yangın söndürme tatbikatına katılacak.

(İzmir/10.00/12.00/13.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio ile yapacağı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/15.15)

2- NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumları yapılacak.

(Brüksel)

3- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.

4- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ölümünün 5. yılında memleketi Isparta'daki mezarı başında anılacak.

(Isparta/11.00)

2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ile UEFA Yönetim Kurulu'nun kararlarını değerlendirecek.

(İstanbul/17.30)

2- UEFA'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen karşılaşmaları masaya yatıracağı ve iki gün sürecek yönetim kurulu toplantısı video konferans yöntemiyle başlayacak.

İstanbul'un ev sahibi olduğu 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne ilişkin son durumun da değerlendirileceği ilk gün toplantısının ardından UEFA Başkanı Alexander Ceferin, çevrim içi basın toplantısı düzenleyecek.

(Nyon/16.30)

3- İngiltere Premier Lig'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından 2019-2020 sezonuna Aston Villa-Sheffield United ve Manchester City-Arsenal karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Birmingham/20.00/Manchester/22.15)

4 - İtalya Kupası finalinde Napoli ile Juventus karşı karşıya gelecek.

(Roma/22.00)

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Kaynak: AA

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