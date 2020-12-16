GÜNDEM ÖZETİ / 17 Aralık 2020

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek Hazreti Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamındaki "Mevlevi Mukabele-i Şerif" programına katılacak.

(Konya/19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşülmesine devam edilecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferans yöntemiyle TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu Aşı ve İlaç Konferansına katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, AA Finans Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hacı Bayram Camisi'nde dua programına katılacak.

(Ankara/19.40)

2- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 512 sanıklı davaya 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre oynanan 5. eleme turu; Gençlerbirliği-Tuzlaspor, İttifak Holding Konyaspor-Altınordu, Fraport TAV Antalyaspor-Beypiliç Boluspor, Demir Grup Sivasspor-Giresunspor, Medipol Başakşehir-Turgutluspor ve Beşiktaş-Tarsus İdman Yurdu maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/Konya/13.00/Antalya/15.00/Sivas/17.00/İstanbul/18.45/21.00)

2- Güreşte milli sporcuların da mücadele ettiği Sırbistan'daki Bireysel Dünya Kupası'nda serbest stilde müsabakalara devam edilecek.

(Belgrad/13.00-23.00)

3- 33. Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası, Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda büyükler kategorisinde elemelerle başlayacak.

(Mersin/14.45)

4- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile telefon üreticisi "Vivo" arasında TFF'nin Riva'daki tesislerinde sponsorluk sözleşmesi imzalanacak.

Çevrim içi düzenlenecek törene TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ile milli futbolcuların yanı sıra Çinli firmanın yetkilileri katılacak.

(İstanbul/11.00)

5- Markalar ve spor dünyasından isimlerin çeşitli oturumlarda bir araya geleceği çevrim içi düzenlenecek "Brand & Sport Summit" etkinliği başlayacak.

(İstanbul/10.00-17.35)

6- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Anadolu Efes, İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımını konuk edecek; Fenerbahçe Beko, deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30/Kaunas/21.00)

7- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi D Grubu'ndaki ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda Macaristan'ın Sopron Basket takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Sopron/16.30)

8- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası'nın tek maçlık çeyrek final turunda Sistem9 Yeşilyurt, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Portekiz'in Kairos Ponta Delgada takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/17.00)

9- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Karayolları-Eczacıbaşı VitrA, PTT-Sarıyer Belediyespor maçları yapılacak.

(Ankara/13.00/15.00)

10- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasından ertelenen Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı oynanacak.

(Ankara/17.30)

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Kaynak: Anadolu Ajansı