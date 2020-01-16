GÜNDEM ÖZETİ / 16 Ocak 2020

16.01.2020 00:02 | Son Güncelleme: 16.01.2020 00:02

6 Nisan 1920

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu raporu görüşülecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantısında faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

2- TCMB kasım ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Mısır polisinin AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek 4 çalışanını gözaltına almasının ardından gelişmeler izleniyor.

(Kahire/Ankara)

2- İran'da yönetime karşı düzenlenen protesto gösterileri ve ülkede yaşanan gelişmeler takip edilecek.

(Tahran)

3- Irak'ta hükümet karşıtı protesto gösterileri izleniyor.

(Bağdat)

4- Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin BM tarafından tanınan Trablus yönetimine yönelik saldırıları ve krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik çabalar izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara)

5- Türkiye ve Rusya'nın girişimleriyle İdlib'de ilan edilen ateşkesin uygulama süreci takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen, Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı" The Green Park Hotel Ankara'da devam edecek.

(Ankara/09.00)

2- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçlarında Antalyaspor-Göztepe, Trabzonspor-Yukatel Denizlispor karşı karşıya gelecek.

(Antalya/18.00/Trabzon/20.30)

3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Barcelona'yı konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

4- Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Muratpaşa Belediyespor ile Üsküdar Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Antalya/16.00)

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Kaynak: AA