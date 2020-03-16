GÜNDEM ÖZETİ / 16 Mart 2020
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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara, Güncel

GÜNDEM ÖZETİ / 16 Mart 2020

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

16.03.2020 00:02 | Son Güncelleme: 16.03.2020 00:02
GÜNDEM ÖZETİ / 16 Mart 2020

6 Nisan 1920

1- CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/12.00)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- TÜİK, şubat ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi ile konut satış istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilan ettiği ateşkesin uygulama süreci izleniyor.

(Ankara/İdlib/Halep)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

2- Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Edirne sınır hattı ile Ege Denizi kıyısındaki hareketliliği izleniyor.

3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- Süper Lig'de 26. haftanın son maçında Fraport TAV Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

(Antalya/20.00)

2- TFF 1. Lig'de 28. hafta Altınordu-Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Eskişehirspor-Adana Demirspor karşılaşmalarıyla sona erecek.

(İzmir/Eskişehir/19.00)

3- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde normal sezon Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Galatasaray HDI Sigorta müsabakasıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.00)

***

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Kaynak: AA

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