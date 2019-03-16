Gündem Özeti / 16 Mart 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bergama, Aliağa ve Ödemiş ilçelerinde halkla buluşma programlarında yer alacak, televizyon kanalındaki canlı yayına katılacak ve Torbalı ilçesinde halka hitap edecek.

(İzmir/11.00-19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen ziyaretinin ardından millet kıraathanesinin açılışını gerçekleştirecek.

(Gaziantep/10.00-14.00)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Pınarhisar Seçim İrtibat Ofisi ile Cumhur İttifakı Seçim İrtibat Ofisi'nin açılışını gerçekleştirecek, valiliği, esnafı ve Ticaret Odasını ziyaret edecek, millet bahçesi alanında incelemelerde bulunacak.

(Kırklareli/12.45-17.30)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'nın Seydişehir, Ereğli ve Karapınar ilçeleri ile Niğde'de vatandaşlara hitap edecek.

(Konya/12.00-16.00/Niğde/19.30)

4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, valilik ziyareti ve basın açıklamasının ardından İl Sağlık Müdürlüğündeki programa ve Ambulans Teslim Töreni'ne katılacak, AK Parti Teşkilatı ve Uzun Çarşı esnafını ziyaret edecek ve Sinanpaşa İlçe Hastanesi'nin temel atma töreninde yer alacak.

(Afyonkarahisar/11.30-17.00)

5- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, toplu açılış programı ve açık hava toplantısına katılacak.

(Manisa/16.00/17.00)

6- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, STK temsilcileri, muhtarlar ve teşkilat mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelecek, esnafı ziyaret edecek, Ünye ve Fatsa'da ilçe mitinglerinde yer alacak.

(Ordu/11.00-17.00)

7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, belediye başkanlığı ve esnafı ziyaret edecek, STK temsilcileri ile toplantı yapacak.

(Kastamonu/13.30-16.00)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, valiliği ziyaret edecek, esnafla bir araya gelecek ve bölgesel istişare toplantısına katılacak.

(Eskişehir/12.00-15.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Christchurch/Ankara)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İznik Surları İstanbul Kapı Restorasyonu, İznik Roma Tiyatrosu ve Arkeoloji Kazı Alanı'nda incelemelerde bulunacak, İznik Çini Müzesi'nin açılışına katılacak, İznik Ayasofya Camisi'ni gezecek, Gemlik'te incelemelerde ve esnaf ziyaretinde bulunacak, "Kadınlar Şehri Konuşuyor" etkinliğine, Turizm Acenteleri ve Sektör Temsilcileriyle İstişare Toplantısı'na ve Rumeli Turizm Zirvesi'ne katılacak.

(Bursa/11.00-19.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kırşehir Belediyesi ve esnafa ziyarette bulunacak, Astronomi Parkı, Uzun Çarşı ve Kalehöyük açılış töreni ile Gençlerle Demokrasi Buluşması'na katılacak, Yerköy Seçim Koordinasyon Merkezi'nde vatandaşlarla buluşup esnafı ziyaret edecek, AK Parti Yozgat Belediye Başkan adayı Celal Köse'nin proje tanıtım toplantısında yer alacak.

(Kırşehir/10.30-13.00/Yozgat/15.00/17.00)

2- Spor Toto Süper Lig'de 26. haftaya Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor, Akhisarspor-Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor, Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş-Göztepe maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/13.30/Manisa/Erzurum/16.00/Antalya/İstanbul/19.00)

3- Basketbolda Türkiye'nin de yer aldığı, Çin'de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda grupların belli olacağı kura çekimi, Çin'in Shenzhen kentinde yapılacak.

(Shenzhen/13.30)

4- Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta, Ümraniyespor-Gazişehir Gaziantep, Birevim Elazığspor-Adana Demirspor, Osmanlıspor-Hatayspor ve Giresunspor-İstanbulspor müsabakalarıyla sürecek.

(İstanbul/Şanlıurfa/13.30/Ankara/Giresun/16.00)

5- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta, Bahçeşehir Koleji-Türk Telekom, Anadolu Efes-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Pınar Karşıyaka-Banvit, TOFAŞ-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol ve Afyon Belediyespor-Galatasaray Doğa Sigorta karşılaşmalarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/20.00/İzmir/15.15/Bursa/Afyonkarahisar/17.30)

6- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta, Mersin Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor ve Kırçiçeği Bodrum-Bellona Kayseri Basketbol maçlarıyla başlayacak.

(Mersin/Muğla/14.00)

7- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final ilk maçlarında Türk Hava Yolları-Fenerbahçe Opet ve Nilüfer Belediyespor-VakıfBank karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/15.00/Bursa/17.30)

8- Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'in yarı finalinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray ve Halkbank-Fenerbahçe maçları yapılacak.

(Malatya/14.00/17.00)

9- Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarında Kastamonu Belediyespor-Yalıkavakspor, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor-Ardeşen Gençlik karşı karşıya gelecek.

(Kastamonu/15.00/İzmir/İstanbul/16.00)

10- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 19. haftasının ilk maçında Beşiktaş Mogaz ile Adıyaman Belediyespor karşılaşacak.

(İstanbul/16.00)

11- TFF 2. Lig'de 27. hafta 2, TFF 3. Lig'de 27. hafta 7 maçla başlayacak.

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Kaynak: AA