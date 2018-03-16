Gündem Özeti / 16 Mart 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Bas¸bakan Yardımcısı Fikri Işık, "Kis¸isel Verileri Koruma Kurumu Kocaeli Farkındalık Toplantısı"na katılacak.

(Kocaeli/09.30)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili ve Gürcü mevkidaşı Giorgi Gakharia ile ayrı ayrı görüşecek.

(Tiflis)

3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, Okullar Hayat Bulsun Projesi kapsamında Recep Tayyip Erdoğan İlkokulu'nda fidan dikimi etkinliğine ve DSİ tesisleri temel atma ile orman mahallelerine kullandırılan gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtım törenine iştirak edecek.

(Aydın/10.30-14.00)

4- TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Joo Sun Park ile görüşecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye Bilişim Sanayi Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci İrlanda Milli Günü'ne iştirak edecek.

(Ankara/19.00)

3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Rungis Uluslararası Pazarı ziyaret edecek, Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğunda Türk iş insanları ile bir araya gelecek.

(Paris)

4- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan 11. Kalkınma Planı Ege Bölgesi İstişare Toplantısı'na katılacak.

(Denizli/09.30)

5- Maliye Bakanı Naci Ağbal, valiliği, belediyeyi ziyaret edecek, Vergi Dairesi Başkanları Toplantısı'na iştirak edecek, partisinin il başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Malatya/ 09.30-14.30)

6- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanlarıyla bir araya gelecek, Maltepe Üniversitesince "Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'a Fahri Doktora Tevdi Töreni"ne, Ümraniye Belediyesinin "Geri Dönüşüm Doğaya Vefa" programına katılacak, şehit yakınları, gaziler ve sivil toplum kuruluşlarıyla toplantı gerçekleştirecek.

(İstanbul/09.30-19.30)

7- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kafkasya Üniversiteler Birliğinin 7. Olağan Kongresi ve Fahri Doktora Unvanı Takdim Töreni ile "Ulaşımda Erişimde Türkiye-Tecrübe Kampüste" programına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/16.00)

7- TÜİK, ocak ayı ciro, dış ticaret ve sanayi üretim endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

8- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin kısa vadeli borç istatistikleri ile konut fiyat endeksini yayımlayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

9- TOBB, şubat ayında kurulan ve kapanan şirket sayılarını duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla Suriye konulu dışişleri bakanları toplantısına, Kazakistan Dışişleri Bakanı Kairat Abdrakhmanov'un verdiği öğle yemeğine katılacak, Kazak mevkidaşı ile ikili görüşme yapacak, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından kabul edilecek.

(Astana)

GÜNCEL

1- 34. İl Müftüleri İstişare Toplantısı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın oturum başkanlığında Sonuç Bildirgesi'nin okunmasıyla sona erecek.

(Ankara/16.30)

2- FETÖ davaları

Akıncı Üssü darbe davasında 486 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edilecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesine ilişkin tutuklu 52 askerin yargılanması Silivri'de sürecek.

(İstanbul/10.00)

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 10'u firari 85 sanığın yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta, Kasımpaşa-Antalyaspor ve Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/Karabük/20.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 28. haftanın açılış maçında Adana Demirspor ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek.

(Adana/18.00)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi 26. haftasında Fenerbahçe Doğuş ile CSKA Moskova karşılaşacak.

(İstanbul/20.45)

4- UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek.

(Nyon/14.00/15.00)

5- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı final ilk maçında Galatasaray ile VakıfBank karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/18.30)

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