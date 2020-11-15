GÜNDEM ÖZETİ / 16 Kasım 2020
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

GÜNDEM ÖZETİ / 16 Kasım 2020

15.11.2020 23:59 | Son Güncelleme: 16.11.2020 00:03
GÜNDEM ÖZETİ / 16 Kasım 2020

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Balat Sahil Cephe Onarımı" ve "Sur Dibi Millet Bahçesi" proje alanları ile Yedikule Zindanları'nda incelemelerde bulunacak.

(İstanbul/15.00/15.30/16.00)

2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı kurumların bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Endonezya Sanal Genel Ticaret Heyeti programına video konferansla katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'nun temel atma törenine iştirak edecek.

(Denizli/11.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmelerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı konut satış istatistikleri ile Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da işgalini bitiren anlaşmanın cephedeki ve diplomasi alanındaki yansımaları takip edilecek.

(Bakü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde 18 Kasım Çarşamba günü Macaristan'la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına basına kapalı antrenmanla başlayacak.

(İstanbul/18.30)

2- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasında Görele Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor maçı yapılacak.

(Giresun/14.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 16 gözaltı
Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 16 gözaltı
Yerli yazılımı kullanan Bartın Üniversitesi'nde 2 ayda 16 çevrimiçi eğitim verildi
Yerli yazılımı kullanan Bartın Üniversitesi'nde 2 ayda 16 çevrimiçi eğitim verildi
- Rus Barış Gücü, Dağlık Karabağ'da resmen göreve başladı- 16 gözlem noktasında faaliyet yürütülecek
- Rus Barış Gücü, Dağlık Karabağ'da resmen göreve başladı- 16 gözlem noktasında faaliyet yürütülecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Haydar Akar Lütfi Elvan Vladimir Putin Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kutsi Teoman İrem Derici Mustafa Topaloğlu
Spor Mert Günok Şenol Güneş Deniz Türüç Caner Erkin Abdullah Avcı
Daha Fazla Yangın Kıbrıs Vaniköy Formula 1
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: GÜNDEM ÖZETİ / 16 Kasım 2020 - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 00:05:58. #1.15#
title