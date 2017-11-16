Gündem Özeti / 16 Kasım 2017
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, JW Marriott Otel'de düzenlenecek Türk Eczacıları Birliği 41. Olağan Büyük Kongresi'ne katılacak.
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, JW Marriott Otel'de düzenlenecek Türk Eczacıları Birliği 41. Olağan Büyük Kongresi'ne katılacak.
(Ankara/11.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Grand Cevahir Otel'de "Uluslararası Yüksek Din Eğitimi Kongresi"ne iştirak edecek.
(İstanbul/14.00)
2- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Van Büyükşehir Belediyesini ve Van Ticaret Borsasını ziyaret edecek.
(Van/14.00/17.00)
3- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Türkiye Karadağ Karma Ekonomik Komisyon toplantısı için Türkiye'de bulunan heyeti kabul edecek.
(Ankara/10.30)
4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 8. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi açılış törenine, Vali Galip Demirel Vilayetler Evi'nde düzenlenecek "Göç Politikaları Kurulu Toplantısı"na katılacak.
(Ankara/10.00/13.30)
5- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 8. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi açılış törenine ve Ovacık Eğitim Kampüsü ve 34 eğitim tesisinin temel atma törenine katılacak. Yılmaz, Sheraton Grand Ataşehir'de OIC INTERN (Uluslararası Staj Programı) Lansman Programı'na iştirak edecek.
(Ankara/10.00/13.00/İstanbul/18.30)
6- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Swissotel The Bosphorus'ta İslam İşbirliği Teşkilatı 1. Su Konseyi Toplantısı'na katılacak.
(İstanbul/10.00)
7- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Karadağ Sağlık Bakanı Kenan Hrapoviç ve beraberindeki heyeti kabul edecek, ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/14.30)
8- TBMM'den
TBMM Genel Kurulunda, Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının görüşmelerine devam edilecek.
(14.00)
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 2018 yılı bütçeleri görüşülecek.
(10.00)
EKONOMİ
1- Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu "İnsani Finans" temasıyla düzenlenecek olan "Küresel Katılım Finans Zirvesi" Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.
(İstanbul/09.30)
2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Nijerya'da 6. D-8 Sanayi İşbirliği Alanında Bakanlar Toplantısı Açılış Töreni'ne katılacak.
(Abuja)
3- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneğini ziyaret edecek.
(Ankara/11.00)
4- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kumluca Mavikent afet bölgesini ziyaret edecek. Fakıbaba, Domatexpo 5.Domates Yetiştiriciliği ve Teknolojileri Fuarının açılışına da katılacak.
(Antalya/09.00/10.00)
5- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ATO Congresium'daki 8. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi'ne iştirak edecek.
(Ankara/10.00)
6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül kısa vadeli borç istatistiklerin açıklayacak.
(Ankara/10.00)
7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.00)
8- TÜİK, 2016 yılı sağlık harcamaları istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Fransa'da işçi sendikalarının çağrısıyla ülke genelinde düzenlenen eylem ve grevler takip edilecek.
(Paris)
2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Almanya'da düzenlenen İklim Değişikliği 23. Taraflar Konferansı'nda Türkiye Sergi ve Stant Alanı'nın (Pavilyon) açılışına katılacak. Özhaseki, bazı devletler ve kuruluşların üst düzey yetkililerle ikili görüşmeler yapacak.
(Bonn/Fotoğraflı/Görüntülü)
3- Irak-İran sınırındaki depreme ilişkin gelişmeler izlenecek.
(Süleymaniye/Erbil/Tahran) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin görevinden istifasına iliskin gelişmeler takip edilecek.
(Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Yemen'de yaşanan gelişmeler izleniyor
(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahında meydana gelen olaylara ilişkin 244 kişi hakkında açılan davanın görülmesi Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edecek.
(Ankara/09.30)
Darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davanın görülmesine Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
(Ankara/09.30)
Darbe girişiminde Ankara Kara Harp Okulunda yaşanan eylemler nedeniyle 5'i firari, 75'i tutuklu 239 kişinin yargılanması Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.
(Ankara/09.30)
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davaya Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
Darbe girişiminde, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 150 sanığın yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında eğitim gören 700 Harbiyeli öğrenciyi darbecilere destek için Ankara'ya götürmeye çalıştıkları iddiasıyla 27 kişi hakkında açılan davaya devam edilecek.
(Isparta-09.30)
Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 51'i tutuklu, 11'i firari 92 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(Kocaeli/09.30)
2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Tuzla Orhanlı Gişeleri ve Mehmetçik Vakfı'nda meydana gelen olaylarda 6 kişinin şehit edilmesi ve 42 kişinin yaralanmasına ilişkin 184'ü tutuklu 187 sanığın yargılanmasına, İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek. (İstanbul/10.00)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, "Futbolun Efsaneleri Genç Hükümlülerle Buluşuyor" projesi kapsamında genç hükümlülerle bir araya gelecek.
(Bursa/12.00)
2- Basketbol THY Avrupa Ligi 8. hafta maçında Anadolu Efes, Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.30)
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