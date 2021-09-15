GÜNDEM ÖZETİ / 16 Eylül 2021

6 Nisan 1920

1- Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediyeyi ve esnafı ziyaret edecek, muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu, Lüleburgaz ilçesinde Romanlarla buluşacak ve Balkan Göç Anıtı'nın açılışına katılacak.

(Kırklareli/10.30-15.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlık Konferans Salonu'nda düzenlenecek 278 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama törenine katılacak.

(Ankara/15.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Diyadin ilçesi ile Ağrı merkezde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Ağrı/10.15/12.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen TÜBİTAK İnsansız Hava Araçları Yarışmaları'nı takip edecek.

(Bursa/14.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cevizli Mahallesi Ziyareti, Yıkılan Otogar Köprüsü'nde Yapılan Çalışmaları İnceleme, Koordinasyon Toplantısı, Küçük Sanayi Sitesi ve Esnaf ziyaretlerinde bulunacak.

(Sinop/11.00-12.00-12.30-14.15-14.45)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin konut fiyat endeksi ile özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu ve haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu Toplantısı'na katılacak.

(Brüksel)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Kültür Bakanları Daimi Konseyi 38. Dönem Toplantısı'na iştirak edecek.

(Hive)

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek G20 Ülkeleri Tarım Bakanları Toplantısı'nın öncesinde gerçekleştirilecek "Sürdürülebilir Tarım" konulu foruma katılacak.

(Floransa)

4- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

(Ankara/09.30)

2- Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın FETÖ'ye ilişkin "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "siyasi ve askeri casusluk" suçlamasıyla yargılanmasına Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray, İtalya'nın Lazio takımını konuk edecek; D Grubu'nda Fenerbahçe deplasmanda Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.45/Frankfurt/22.00)

Avrupa Ligi'nde ilk maç haftası toplam 15 karşılaşmayla tamamlanacak.

2- TFF 1. Lig'de 5. hafta mücadelesi Ankara Keçiörengücü-Beypiliç Boluspor, Kocaelispor-Balıkesirspor ve İstanbulspor-MKE Ankaragücü maçlarıyla sona erecek.

(Ankara/17.00/Kocaeli/17.30/İstanbul/20.00)

3- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Portekiz'i konuk edecek.

(Alanya/19.00)

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AA - Son Dakika Haberleri