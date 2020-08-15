GÜNDEM ÖZETİ / 16 Ağustos 2020
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GÜNDEM ÖZETİ / 16 Ağustos 2020

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hacıbektaş Belediyesi ile Bektaş Efendi Türbesi'ni ziyaret edecek, Serçeşme Parkı Açılış Töreni ile 31. Uluslararası Hacı Bektaş-ı Veli Anma Töreni'ne katılacak.

GÜNDEM ÖZETİ / 16 Ağustos 2020
15.08.2020 23:59 | Son Güncelleme: 15.08.2020 23:59

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hacıbektaş Belediyesi ile Bektaş Efendi Türbesi'ni ziyaret edecek, Serçeşme Parkı Açılış Töreni ile 31. Uluslararası Hacı Bektaş-ı Veli Anma Töreni'ne katılacak.

(Nevşehir/16.00-19.15)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.?

(Trablus)?

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali'nin ilk maçında Sevilla ile Manchester United karşı karşıya gelecek.

(Köln/22.00)

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Kaynak: AA

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