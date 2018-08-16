Gündem Özeti / 16 Ağustos 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, jandarma ve sahil güvenlik sınıfı sözleşmeli/muvazzaf subay öğrencilerinin diploma törenine katılacak.

(Ankara/18.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, haziran ayı sanayi üretimi ile ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10.Büyükelçiler Konferansı'nın kapanışı dolayısıyla basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/19.30)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

FETÖ'nün darbe girişiminde, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 kişinin yargılanmasına Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı dava Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 50'si tutuklu, 15'i firari 90 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Kocaeli/09.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Basketbol Saha Projesi" iş birliği protokolü imza törenine katılacak.

(Ankara/11.00)

2- UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu rövanş maçları yapılacak.

Türk takımlarından Beşiktaş, Avusturya temsilcisi LASK Linz, Medipol Başakşehir de İngiltere ekibi Burnley ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Linz/20.45/Burnley/21.45)

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