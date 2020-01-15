GÜNDEM ÖZETİ / 15 Ocak 2020

15.01.2020 00:04 | Son Güncelleme: 15.01.2020 00:04

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Aksaray Muhtarlar Buluşması"nın açılışında konuşacak.

(Aksaray/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Elektronik Tebligat Tanıtım Programı"na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Yıldırım Kaya, parti genel merkezinde ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.00/13.00)

3- İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı yapacak.

(Ankara/14.00)

4- TBMM Genel Kurulunda, uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri ele alınacak.

(TBMM/14.00)

5- TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.

(TBMM/18.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlıkta düzenlenecek "Enerjide Arama Buluşmaları: Hidrojen" programına katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında imzalanacak iş birliği protokolü törenine iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Alp Havacılık tarafından üretilen T-70 dinamik komponentleri ve iniş takımlarının ilk ürünü ile TEI tarafından üretilen Türkiye'nin ilk milli havacılık motoru TEI-PD170'in TUSAŞ'a teslim törenlerine iştirak edecek.

(Eskişehir/14.00/15.30)

4- TÜİK, Aralık 2019 dönemine ilişkin konut satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, SETA'da "Küresel Belirsizlik Ortamında Türk Dış Politikası" konulu panelde konuşma yapacak.

(Ankara/14.00)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası Utrech Turizm Fuarı'nı ziyaret edecek, Türkiye Ulusal Standı ve Gastronomi Etkinliğinin açılışına katılacak.

(Utrech)

3- İran'da yönetime karşı düzenlenen protesto gösterileri ve ülkede yaşanan gelişmeler takip edilecek.

(Tahran)

4- Irak'ta hükümet karşıtı protesto gösterileri izleniyor.

(Bağdat)

5- Türkiye ve Rusya'nın çağrısıyla Libya'daki tarafların kabul ettiği ateşkesin uygulama süreci ve Moskova'da ateşkesi kalıcı hale getirmek için başlatılan görüşmelerin yankıları takip ediliyor.

(Moskova/Trablus)

6- Türkiye ve Rusya'nın girişimleriyle İdlib'de ilan edilen ateşkesin uygulama süreci izleniyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

2- FETÖ davaları

Fetullahçı Terör Örgütü'nün futbol yapılanmasına ilişkin, eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül'ün, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

Fetullahçı Terör Örgütü'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurdukları iddiasıyla 107 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen, Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı", The Green Park Hotel Ankara'da sürüyor.

(Ankara/10.30)

2- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçlarında Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş, Çaykur Rizespor-Galatasaray karşı karşıya gelecek.

(Antalya/16.00/Erzurum/18.30/Rize/20.30)

3- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası son 16 turunun 2. haftasında E Grubu'nda Darüşşafaka Tekfen, İtalya temsilcisi Segafredo Virtus Bologna'ya konuk olacak. G Grubu'nda Galatasaray Doğa Sigorta, Litvanya ekibi Rytas'ı ağırlayacak. H Grubu'nda ise TOFAŞ, Morabanc Andorra ile deplasmanda karşılaşacak.

(Bologna/22.45/İstanbul/20.00/Andorra la Vella/22.00)

4- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 11. haftasında A Grubu'nda Türk Telekom, İspanya temsilcisi BAXI Manresa'yı, C Grubu'nda ise Gaziantep Basketbol, Letonya ekibi VEF Riga'yı konuk edecek.

(Ankara/Gaziantep/20.00)

5- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 10. haftasında A Grubu'nda Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, Çekya temsilcisi USK Prag'ı ağırlayacak. B Grubu'nda ise Fenerbahçe Öznur Kablo, Polonya ekibi Arka Gdynia ile deplasmanda karşı karşıya elecek.

(Mersin/18.00/Gdynia/20.00)

6- Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarında İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yalıkavakspor, Kastamonu Belediyespor-Görele Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor-Mardin Büyükşehir Başakspor karşılaşacak.

(İzmir/16.00/Kastamonu/17.00/Ankara/18.00)

7- Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarında Spor Toto-Beykoz Belediyespor, Nilüfer Belediyespor-Seyhan Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Ankara/Bursa/17.00)

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Kaynak: AA