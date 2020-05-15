GÜNDEM ÖZETİ / 15 Mayıs 2020
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GÜNDEM ÖZETİ / 15 Mayıs 2020

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Dijital Şehir Buluşmaları" kapsamında, video konferansla Elazığ İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

GÜNDEM ÖZETİ / 15 Mayıs 2020
15.05.2020 00:02 | Son Güncelleme: 15.05.2020 00:02

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Dijital Şehir Buluşmaları" kapsamında, video konferansla Elazığ İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/14.00)

2- İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.00)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu toplantısına katılacak.

(Ankara/14.30)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin beklenti anketi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılına ilişkin opera, bale, orkestra, koro ve topluluklar verileri ile aynı yıla dair İstatistiklerle Gençlik Araştırmasını; nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini paylaşacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği ülkelerinin dışişleri bakanları, video konferans formatında görüşecek.

(Brüksel)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında Anıtkabir'de düzenlenecek törene katılacak.

(Ankara/09.00)

2- Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kulüp tarihinde ilk kez internet üzerinden gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.00)

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Kaynak: AA

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