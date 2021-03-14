GÜNDEM ÖZETİ / 15 Mart 2021
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GÜNDEM ÖZETİ / 15 Mart 2021

14.03.2021 23:59 | Son Güncelleme: 15.03.2021 00:03
GÜNDEM ÖZETİ / 15 Mart 2021

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "16 Mart 1921 Moskova Antlaşması'nın 100. Yıl Dönümünde Türk-Rus İlişkileri" konulu panelin açılış konuşmasını yapacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "16 Mart 1921 Moskova Antlaşması'nın 100. Yıl Dönümünde Türk-Rus İlişkileri" konulu panelin açılış konuşmasını yapacak.

(TBMM/11.00)

2- CHP MYK Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Rekabetçi Sektörler Programı Tanıtım Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/09.45)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi ile konut satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Hollanda'da 3 gün sürecek genel seçimler için oy kullanma işlemi başlayacak.

2- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'de 30. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

2- TFF 1. Lig'de 26. haftanın son maçında, Altınordu ile Yılport Samsunspor karşı karşıya gelecek.

(İzmir/19.00)

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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