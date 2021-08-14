GÜNDEM ÖZETİ / 15 Ağustos 2021
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GÜNDEM ÖZETİ / 15 Ağustos 2021

GÜNDEM ÖZETİ / 15 Ağustos 2021
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1'inci Gemi Sac Kesim Töreni'ne katılacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1'inci Gemi Sac Kesim Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini ziyaret edecek.

(Kastamonu/12.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir'de temaslarda bulunacak.

2- Afganistan'da güvenlik güçleri ile Taliban arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının düşmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Kastamonu'nun Bozkurt ile Sinop'un Ayancık ilçelerinde meydana gelen sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor.

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasına Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe ve Adana Demirspor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/19.15/Antalya/Adana/21.45)

2- TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftası Tuzlaspor-MKE Ankaragücü, Ankara Keçiörengücü-Altınordu, Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Bursaspor-Adanaspor maçlarıyla sürecek.

(İstanbul/Ankara/19.15/İzmir/Bursa/21.45)

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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