Gündem Özeti / 15 Ağustos 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmi ziyarette bulunmak üzere KKTC'ye gidecek.

(Ankara/08.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2018 Polis Amirleri Eğitim Merkezi Müdürlüğü 3. Dönem mezuniyet törenine katılacak.

(Ankara/17.00)

2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Afrika kıtasında yer alan ülkelerin büyükelçileri ile JW Marriott Otel'de çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

(Ankara/12.30)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- TÜİK, mayıs ayı iş gücü verileri ile yılın ikinci yarısına ilişkin yapı izin ve temmuz ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudanlı mevkidaşı Al-Dirdiri Mohamed Ahmed ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. Çavuşoğlu, 10. Büyükelçiler Konferansında konuşma yapacak.

(Ankara/12.30/13.00/19.30)

2- Sudan Dışişleri Bakanı Al-Dirdiri Mohamed Ahmed, 10. Büyükelçiler Konferansında konuşacak.

(Ankara/10.30)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hac Organizasyonu Bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

(Mekke)

2- FETÖ davaları

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 kişinin yargılanmasına Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı dava Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün darbe girişiminde, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

Sakarya'da, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Valiliği abluka altına almaya çalışanlara ilişkin 222 sanıklı davanın görülmesi sürecek.

(Sakarya/09.30)

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 50'si tutuklu, 15'i firari 90 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Kocaeli/09.30)

SPOR

1- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avusturya'nın LASK Linz takımıyla deplasmanda oynayacakları UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı öncesi, müsabakanın oynanacağı Linzer Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını aynı statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(Linz/19.30/20.00)

2- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İngiltere'nin Burnley takımıyla deplasmanda oynayacakları UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı öncesi müsabakanın oynanacağı Turf Moor Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Turuncu-lacivertli ekip, hazırlıklarını aynı statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(Burnley/20.30/21.00)

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