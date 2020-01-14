GÜNDEM ÖZETİ / 14 Ocak 2020

14.01.2020 00:02 | Son Güncelleme: 14.01.2020 00:02

6 Nisan 1920

1- AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/11.30/13.30/12.45/10.45/09.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sheraton Hotel'de, Akıllı Teknolojiler ve Yazılım Geliştirme Mesleki Gelişim Programı tanıtımına katılacak.

(Ankara/10.30)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu 7.Organize Sanayi Bölgesi Enerji Zirvesi'ne iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

2- TÜİK, Kasım 2019 dönemi sanayi üretim endeksi, perakende satış endeksleri ve ciro endeksleri ile Aralık 2019 dönemi tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İran'da yönetime karşı düzenlenen protesto gösterileri ve ülkede yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran)

2- Irak'ta hükümet karşıtı protesto gösterileri izleniyor.

(Bağdat)

3- Türkiye ve Rusya'nın çağrısıyla Libya'daki tarafların kabul ettiği ateşkesin uygulama süreci ve yankıları takip ediliyor.

(Trablus)

4- Türkiye ve Rusya'nın girişimleriyle İdlib'de ilan edilen ateşkesin uygulama süreci izleniyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

GÜNCEL

1- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 76'sı tutuklu 226 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı", The Green Park Hotel Ankara'da sürüyor.

(Ankara/10.00)

2- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçlarında Medipol Başakşehir-GMG Kırklarelispor, Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor, Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/16.00/Sivas/18.30/Kayseri/20.30)

3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes, İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı, Fenerbahçe Beko da Fransa ekibi ASVEL'i konuk edecek.

(İstanbul/20.30/20.45)

4- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 11. haftasında B Grubu'nda Teksüt Bandırma, Yunanistan temsilcisi AEK'ye konuk olacak. D Grubu'nda ise Beşiktaş Sompo Sigorta, İtalya ekibi Happy Casa Brindisi'yi ağırlayacak.

(Atina/İstanbul/20.00)

5- Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Güneysu karşı karşıya gelecek.

(İzmir/16.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA