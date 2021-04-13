GÜNDEM ÖZETİ / 14 Nisan 2021
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GÜNDEM ÖZETİ / 14 Nisan 2021

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GÜNDEM ÖZETİ / 14 Nisan 2021

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- TBMM Genel Kurulunda, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.45)

3- İYİ Parti meclis grup toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/10.30)

EKONOMİ

1- TÜİK, mart ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini, şubat ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 yıl (1092 gün) vadeli altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Kararlı Destek Misyonu Çerçeve Ülkelerin Dar Katılımlı Konsey Toplantısı ile dışişleri ve savunma bakanlarının katılımıyla düzenlenecek Afganistan konulu NATO Konseyi Toplantısı'na katılacak.

(Brüksel)

2- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Brüksel)

3- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın "terör örgütü yöneticiliği", "siyasi ve askeri casusluk" ile "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılandığı FETÖ davasına Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Tokyo 2020'ye 100 Gün Kala" etkinliğine çevrim içi katılacak.

(Ankara/14.00)

2- 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü etabı koşulacak; takımlar 184,4 kilometrelik Alanya-Kemer parkurunda mücadele verecek.

(Antalya/10.20)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final mücadelesi Borussia Dortmund-Manchester City ve Liverpool-Real Madrid ikinci maçlarıyla tamamlanacak.

(Dortmund/Liverpool/22.00)

4- TFF 1. Lig'in 30. haftasına Menemenspor-Yılport Samsunspor, Adanaspor-Akhisarspor ve Aydeniz Et Balıkesirspor-İstanbulspor maçlarıyla devam edilecek.

(İzmir/13.30/Adana/16.00/Balıkesir/19.00)

5- Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 27. hafta; 2, 3 ve 4. Gruplarda ise 31. hafta karşılaşmaları yapılacak.

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 3'üncülük mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA ile Türk Hava Yolları, ikinci maçta karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/15.00)

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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