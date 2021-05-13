GÜNDEM ÖZETİ / 14 Mayıs 2021
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

GÜNDEM ÖZETİ / 14 Mayıs 2021

GÜNDEM ÖZETİ / 14 Mayıs 2021
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hayrabolu Yolu şantiyesinde incelemede bulunacak, Hayrabolu Belediyesi ile Çorlu Kaymakamlığını ziyaret edecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hayrabolu Yolu şantiyesinde incelemede bulunacak, Hayrabolu Belediyesi ile Çorlu Kaymakamlığını ziyaret edecek.

(Tekirdağ/15.00/16.00/17.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Siyasi partiler arasında video konferans yöntemiyle bayramlaşma programları düzenlenecek.

(Ankara)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çevrim içi gerçekleştirilecek "Emekli Öğretmenler ile Bayramlaşma" programına katılacak.

(Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze'ye saldırısı ve Mescid-i Aksa'ya yönelik müdahalesi sonrası yaşanan protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kudüs)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) öncesinde Antalya'da gerçekleştirilecek kampın geniş kadrosunu çevrim içi toplantıda açıklayacak.

(11.00)

2- ING Basketbol Süper Ligi çeyrek final serisinde Anadolu Efes ile Empera Halı Gaziantep Basketbol ve TOFAŞ ile Beşiktaş Icrypex arasındaki ilk maçlar yapılacak.

(İstanbul/18.00/Bursa/20.15)

3- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 20. haftadan erteleme maçında MYK Hentbol ile Köyceğiz Belediyespor karşılaşacak.

(Ankara/15.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı Açıklaması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı Açıklaması
TBMM Başkanı Şentop'tan İsrail saldırılarına tepki: Bayramı zehir eden bir tablo
TBMM Başkanı Şentop'tan İsrail saldırılarına tepki: Bayramı zehir eden bir tablo
TBMM Başkanı Şentop: 'İsrail'e arka çıkan ülkeleri, dünyada adalet ve barış, uluslararası hukuk bakımından dürüst ve adaletli davranmaya davet...
TBMM Başkanı Şentop: "İsrail'e arka çıkan ülkeleri, dünyada adalet ve barış, uluslararası hukuk bakımından dürüst ve adaletli davranmaya davet...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Sergey Lavrov Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Hadise Tarkan Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Sergen Yalçın Mete Kalkavan Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: GÜNDEM ÖZETİ / 14 Mayıs 2021 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 00:33:15. #1.14#

title