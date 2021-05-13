GÜNDEM ÖZETİ / 14 Mayıs 2021

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hayrabolu Yolu şantiyesinde incelemede bulunacak, Hayrabolu Belediyesi ile Çorlu Kaymakamlığını ziyaret edecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hayrabolu Yolu şantiyesinde incelemede bulunacak, Hayrabolu Belediyesi ile Çorlu Kaymakamlığını ziyaret edecek.

(Tekirdağ/15.00/16.00/17.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Siyasi partiler arasında video konferans yöntemiyle bayramlaşma programları düzenlenecek.

(Ankara)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çevrim içi gerçekleştirilecek "Emekli Öğretmenler ile Bayramlaşma" programına katılacak.

(Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze'ye saldırısı ve Mescid-i Aksa'ya yönelik müdahalesi sonrası yaşanan protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kudüs)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) öncesinde Antalya'da gerçekleştirilecek kampın geniş kadrosunu çevrim içi toplantıda açıklayacak.

(11.00)

2- ING Basketbol Süper Ligi çeyrek final serisinde Anadolu Efes ile Empera Halı Gaziantep Basketbol ve TOFAŞ ile Beşiktaş Icrypex arasındaki ilk maçlar yapılacak.

(İstanbul/18.00/Bursa/20.15)

3- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 20. haftadan erteleme maçında MYK Hentbol ile Köyceğiz Belediyespor karşılaşacak.

(Ankara/15.00)

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Kaynak: Anadolu Ajansı