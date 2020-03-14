GÜNDEM ÖZETİ / 14 Mart 2020
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun, Güncel

GÜNDEM ÖZETİ / 14 Mart 2020

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunacak, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde değerlendirme toplantısı yapacak.

14.03.2020 00:02 | Son Güncelleme: 14.03.2020 00:02
GÜNDEM ÖZETİ / 14 Mart 2020

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunacak, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde değerlendirme toplantısı yapacak.

(Samsun/11.00-19.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilan ettiği ateşkesin uygulama süreci takip ediliyor.

(Ankara/İdlib/Halep)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un Avrupa ve dünyada yayılması, virüse karşı alınan tedbirlere ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara)

GÜNCEL

1- Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Edirne sınır hattı ile Ege Denizi kıyısındaki hareketliliği izleniyor.

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- Süper Lig'de 26. haftaya Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK, İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Denizli/14.00/Antalya/17.00/Konya/20.00)

2- TFF 1. Lig'de 28. hafta Fatih Karagümrük-Altay, Bursaspor-Boluspor karşılaşmalarıyla başlayacak.

(İstanbul/16.30/Bursa/19.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta Gaziantep Basketbol-Teksüt Bandırma, Galatasaray Doğa Sigorta-Pınar Karşıyaka, Sigortam.net İTÜ Basket-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Darüşşafaka Tekfen müsabakalarıyla başlayacak.

(Gaziantep/13.00/İstanbul/15.15/17.30/Afyonkarahisar/20.00)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray-Fenerbahçe Öznur Kablo, Beşiktaş TRC İnşaat-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, Birevim Elazığ İl Özel İdare-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Çankaya Üniversitesi-BOTAŞ, Bellona Kayseri Basketbol-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, İzmit Belediyespor-Samsun Canik Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/13.00/15.15/Ankara/14.00/16.30/Kayseri/16.00/Kocaeli/17.00)

5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezon 22. hafta maçlarıyla sona erecek. Galatasaray HDI Sigorta-Arhavi Voleybol, Fenerbahçe HDI Sigorta-İnegöl Belediyespor, Tokat Belediye Plevne-Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ziraat Bankası-Sorgun Belediyespor, Spor Toto-Arkas Spor karşılaşacak.

(İstanbul/13.00/15.00/Tokat/Bursa/15.00/Ankara/15.00/17.30)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 17. hafta 3 maçla başlayacak.

Kadınlar Süper Lig 17. hafta erteleme maçında Kastamonu Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

(Kastamonu/15.00)

7- TFF 2. Lig'de 28. hafta 4, TFF 3. Lig'de 28. hafta 5 maçla başlayacak.

***

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Kaynak: AA

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