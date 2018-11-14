Gündem Özeti / 14 Kasım 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Minsk'te Türkiye'nin desteğiyle yaptırılan 18 no'lu ana okulunu ve Minsk Camisi'ni ziyaret edecek.

(Belarus)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkezde düzenlenecek MYK ve PM toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/09.00/11.00)

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Çin Adalet Bakanı Fu Cınghua ile görüşecek. Gül daha sonra Çin Yüksek Halk Mahkemesi Başkanı Cou Çiang ve Yüksek Halk Savcılığı Başsavcısı Cang Cün ile bir araya gelecek.

(Pekin)

2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan'da Türkiye Mezunları Buluşma Programına katılacak.

(Bakü/19.30)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında düzenlenecek toplantıda üniversite rektörleri ve eğitim fakültesi dekanları ile bir araya gelecek.

(Ankara/13.30)

4- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.00)

5- TBMM'den

Genel Kurulda, sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmeleri devam edecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığının bütçesi ele alınacak.

KİT Komisyonunda, Ziraat Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün hesapları görüşülecek.

(TBMM/14.00/11.00/11.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nin düzenlediği "Smart Future Expo" açılış törenine katılacak.

(İstanbul/09.30)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kredi ve kefalet kooperatiflerince uygulanan gecikme faizlerinde yapılan indirime ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30)

3- TÜİK, ekim ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde, TEPAV iş birliğinde 12 ilde yürütülecek Avrupa Birliği'nin finanse ettiği Mahir Eller Projesi'nin açılış toplantısı TOBB'da yapılacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze)

2- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin dünyadaki yansımaları izleniyor.

(Riyad/Washington/Ankara)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1 - FETÖ davaları

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı dava, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 14'ü eski polis 114 sanığın yargılanmasına, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturması kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin 93 sanığın yargılanmasına devam edilecek. Kapatılan Zaman Gazetesi Başyazarı Ali Ünal'ın yargılandığı dava Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Kırklareli'nde, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine destek amacıyla İstanbul'a gitmek üzere 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda hazırlıkların yapılmasına katkı verdiği iddiasıyla eski yarbay Osman Akar'ın yargılanmasına başlanacak.

Kırklareli'nde, FETÖ'nün usulsüz dinleme davasına ilişkin eski polis memuru Adem Akpınar ile Murat Akgün'ün yargılanmasına devam edilecek.

Konya'da FETÖ/PDY'nin "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yapılan operasyon kapsamında, 24'ü tutuklu 65 sanığın yargılanmasına devam edecek.

Eskişehir'de, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Eskişehir yapılanmasında bulundukları iddiasıyla çoğu asker 10'u tutuklu 67 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt içerisinde mahrem asker öğrencilerden sorumlu oldukları iddia edilen gaybubet evinde yakalanan tutuklu iki sanığın yargılanması, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

Kocaeli'de, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması içerisinde sözde "mahrem abi" olduğu iddia edilen Murat Yılmaz'ın yargılanmasına devam edilecek.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Milli Kütüphane Başkanlığında 18. Devlet Fotoğraf Yarışması ödül töreni düzenlenecek.

(Ankara/14.00)

2- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü Atatürk Kitaplığı tarafından düzenlenen "Havadis 1917-1918, Yüz Yıl Önce" sergisi, Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde açılacak.

(İstanbul/17.00)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 17 Kasım Cumartesi günü Konya'da İsveç ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup 5. hafta maçının hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İstanbul/18.30)

2- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 7. haftasında A Grubu'nda Galatasaray, Almanya temsilcisi ratiopharm Ulm'u Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek. C Grubu'nda ise Türk Telekom, İspanya deplasmanında Valencia Basket ile karşılaşacak.

(İstanbul/20.00/Valencia/22.45)

3- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında D Grubu'nda Beşiktaş Sompo Japan, Belçika ekibi Filou ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Oostende/22.30)

4- Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası'nın 5. haftasında A Grubu'nda Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, Almanya temsilcisi s. Oliver ile Sakarya Spor Salonu'nda karşılaşacak. C Grubu'nda ise Pınar Karşıyaka, Hollanda'nın Donar, İstanbul Büyükşehir Belediyespor da Belçika'nın Spirou Basket takımlarına konuk olacak.

(Sakarya/20.30/Groningen/21.30/Charleroi/22.30)

5- Voleybolda Erkekler Avrupa Challenge Kupası 2. tur rövanş maçında Ziraat Bankası, Seyrantepe Spor Salonu'nda Kosova temsilcisi Luboteni ile karşılaşacak.

(Diyarbakır/19.00)

6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında VakıfBank ile Galatasaray, VakıfBank Spor Sarayı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/18.00)

7- Hentbolda Erkekler Süper Lig 3. hafta erteleme maçında SELKA Eskişehir Hentbol ile Maliye Piyango karşılaşacak.

(Eskişehir/18.30)

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