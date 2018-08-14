Gündem Özeti / 14 Ağustos 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 10. Büyükelçiler Konferansı dolayısıyla Türkiye'de bulunan büyükelçilerle Çankaya Köşkü'nde kahvaltıda bir araya gelecek.

(Ankara/09.30)

EKONOMİ

1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, SETA'nın düzenlediği "Kuruluşundan Bugüne AK Parti Sempozyumu"nda, "AK Parti Döneminde Türkiye'de Ekonomik Büyüme ve Kalkınma" konulu oturumun açılışında konuşacak.

Oturumda, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da birer sunum yapacak.

(Ankara/15.45)

TÜİK, haziran ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi ile temmuz ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

Hazine, 7 yıl vadeli değişken faizli devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 10. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşma yapacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.15/12.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 kişinin yargılanmasına Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı dava Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada 90 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Kocaeli/09.30)

FETÖ'nün darbe girişiminde kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılandığı dava İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde görülecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda rövanş maçları yapılacak.

Fenerbahçe, deplasmanda 1-0 yenildiği Portekiz'in Benfica takımıyla Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/21.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.