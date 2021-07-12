GÜNDEM ÖZETİ / 13 Temmuz 2021

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Ahmed Nasır Al Muhammed Al Sabah'ı kabul edecek, Kuveyt'teki temaslarını tamamlamasının ardından yurda dönecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Ahmed Nasır Al Muhammed Al Sabah'ı kabul edecek, Kuveyt'teki temaslarını tamamlamasının ardından yurda dönecek.

(Kuveyt)

2- CHP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/10.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Edremit Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve Akşam Sanat Okulunda "Kadın Kooperatifleri Doğu Anadolu Buluşması"na katılacak.

(Van/09.30/11.00/13.00)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Gastronomi Okulunu, AK Parti ve MHP'nin il başkanlıklarını ziyaret edecek, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'nde incelemelerde bulunacak, gastronomi alanındaki iş birliği protokolünün imza töreni ile Mehmet Akif Ersoy Sergisi açılışına katılacak, Panorama Müzesi'ni gezecek.

(Gaziantep/12.15-18.15)

3- TBMM Genel Kurulunda, Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/15.00)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Yb Dato Seri Mohamed Azmin Ali ile görüşecek ve Ortak Deklarasyon imzalayacak, TOBB Türkiye Sektör Meclisleri İstişare Toplantısı'na katılacak.

???????(Ankara/12.15-14.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yol-İş Sendikası'nı ziyaret edecek.

(Ankara/11.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 yıl (3605 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilini yeniden ihraç edecek, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)??????

5- TÜİK, mayıs ayı sanayi üretim, perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Türkiye'ye iki günlük çalışma ziyaretinde bulunacak.

(Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Futbolda Süper Lig 2021-2022 sezonu fikstürü, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekilecek.

(İstanbul/19.00)

2- Fransa Bisiklet Turu'nun 16. etabı, El Pas de la Casa (Andorra)-Saint-Gaudens (169 kilometre) arasında koşulacak.

3- Voleybolda FIVB 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası, Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa ev sahipliğinde sürecek. Türkiye, G Grubu'nda 2. etap ilk maçında Ruanda ile karşılaşacak.

(Rotterdam/16.30)

4- FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Challenger Turnuvası C Grubu maçları Konya'da başlayacak. 20 Yaş Altı Kadın Milli Basketbol Takımı, turnuvada ilk maçında Rusya ile karşılaşacak.

(Konya/18.00)

5- UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu rövanş maçları başlayacak.

6- Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligi Finali'nde Galatasaray ile Trabzonspor, Antalya'da karşılaşacak.

(Antalya/21.00)

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Kaynak: Anadolu Ajansı