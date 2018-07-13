Gündem Özeti / 13 Temmuz 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/15.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, mayıs ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İngiltere'yi ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir savunma tesisini ziyaret edecek, May ve Kraliçe İkinci Elizabeth ile ayrı ayrı görüşecek.

(Londra)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.?

(Halep/İdlib/Humus)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 kişinin yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı dava, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince sürecek.

(Ankara/09.30)

Sakarya'da darbe girişimine ilişkin davada 86'sı tutuklu 222 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Sakarya/14.00)

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 45'i tutuklu 147 polisin yargılanması, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda sürecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da sürüyor.

2- Fransa Bisiklet Turu 7. etapla devam ediyor.

3- Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası, Finlandiya'nın Tampere kentinde sürüyor.

4- Atletizmde IAAF Elmas Lig'in 9. ayak yarışları Fas'ın başkenti Rabat'ta yapılacak.

5- 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda başlayacak.

(Edirne/10.00)

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