GÜNDEM ÖZETİ / 13 Şubat 2021
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GÜNDEM ÖZETİ / 13 Şubat 2021

12.02.2021 23:59 | Son Güncelleme: 13.02.2021 00:03
GÜNDEM ÖZETİ / 13 Şubat 2021

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, İl Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek, sporcularla bir araya gelecek, protokol imza töreni ve gençlerle söyleşiye katılacak, Artuklu...

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, İl Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek, sporcularla bir araya gelecek, protokol imza töreni ve gençlerle söyleşiye katılacak, Artuklu Üniversitesi Kampüsü'nde Genç Ofis'in açılışını yapacak.

(Mardin/10.00-15.30)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'in 25. haftasına Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü, Trabzonspor-Gaziantep ve Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Kayseri/13.30/Trabzon/16.00/İstanbul/19.00)

2- TFF 1. Lig'in 21. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor-İstanbulspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor-Eskişehirspor, Akhisarspor-Yılport Samsunspor ve Altay-Ankara Keçiörengücü maçları yapılacak.

(Balıkesir/İstanbul/13.30/Manisa/16.00/İzmir/19.00)

3- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasına Beşiktaş HDI Sigorta-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Samsun Canik Belediyespor-Büyükşehir Belediye Adana Basketbol, BOTAŞ-Galatasaray, Bellona Kayseri Basketbol-Fenerbahçe Öznur Kablo ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-OGM Ormanspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/Samsun/14.00/Ankara/15.00/Kayseri/15.15/Mersin/16.00)

4- Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 18. haftasına 3 maçla devam edilecek.

5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 27. haftasında Halkbank-Altekma, Ziraat Bankkart-Fenerbahçe HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arhavi Voleybol, Haliliye Belediyespor-Spor Toto, Arkas Spor-İnegöl Belediyespor, Solhanspor-Sorgun Belediyespor, Afyon Belediye Yüntaş-Tokat Belediye Plevne ve Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(Ankara/13.00/17.00/Bursa/Şanlıurfa/13.00/İzmir/Bingöl/15.00/Afyonkarahisar/16.00/İstanbul/20.00)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 14. haftası 4 maçla başlayacak.

7- Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık, ana tablo maçlarıyla devam edecek.

8- Balkan 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapılacak.

***

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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