GÜNDEM ÖZETİ / 13 Nisan 2021
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GÜNDEM ÖZETİ / 13 Nisan 2021

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel
GÜNDEM ÖZETİ / 13 Nisan 2021

CHP, HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

Seçmen en çok hangi partilere mesafeli? Son ankette İYİ Parti büyük sürpriz yaptı
Seçmen en çok hangi partilere mesafeli? Son ankette İYİ Parti büyük sürpriz yaptı

6 Nisan 1920

1- CHP, HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45/10.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/15.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, şubat ayı sanayi üretim, perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo, çalışma ziyareti kapsamında çeşitli temaslarda bulunacak.

(Ankara)

2- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun üçüncü etabı koşulacak, takımlar Beyşehir'de başlayacakları mücadeleyi Alanya'da tamamlayacak.

(Konya/10.15)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ikinci maçları başlayacak, Chelsea-Porto ve Paris Saint-Germain-Bayern Münih karşılaşmaları oynanacak.

(Sevilla/Paris/22.00)

3- TFF 1. Lig'in 30. haftası Tuzlaspor-Eskişehirspor, Altınordu-Adana Demirspor ve GZT Giresunspor-Ankara Keçiörengücü maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.30/İzmir/Giresun/19.00)

4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi final serisinin ikinci maçında VakıfBank ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.30)

5- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nın çeyrek final son maçında Beykoz Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

(İstanbul/17.30)

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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