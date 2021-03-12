GÜNDEM ÖZETİ / 13 Mart 2021

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Mebus ve Şair: Mehmet Akif Ersoy Sergisi"ne katılarak konuşma yapacak.

(İstanbul/13.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Buca Kaynaklar Sebze ve Meyve Hali'ni ziyaret edecek, İzmir Büyükşehir Belediyesi Karşıyaka Örnekköy Kentsel Dönüşüm Bina Yıkım ve Temel Atma Töreni'ne, Yaşanabilir Kentsel Dönüşüm Çalıştayı'na ve Ege Bölgesi Özel Yurt İşletmecileri Derneği ile toplantıya katılacak, İzmir Tabip Odasına ziyarette bulunacak ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Palyatif Bakım Ünitesi'nin açılışında yer alacak.

(İzmir/07.00-17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin genel merkezinde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir araya gelecek.

(Ankara/13.30)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, MHP İl Başkanlığını, 9. Kolordu Komutanlığını, Akbirler Süt İşleme Entegre Tesisi'ni ziyaret edecek, sektör toplantısına katılacak, Büyükşehir Belediyesi Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsasında incelemede bulunacak.

(Erzurum/12.15-17.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çukurova Havalimanı şantiyesini, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Mersin Limanı Genişletme Projesi'nin temel atma törenine katılacak.

(Mersin/10.00-14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Myanmar'da askeri darbe sonrası gelişmeler ve protestolar takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya'da programlara katılacak, ziyaret ve incelemelerde bulunacak.

(Kütahya/10.15-18.00)

2- Süper Lig'de 30. haftaya Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor ve Hes Kablo Kayserispor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/13.30/Rize/Antalya/16.00/Kayseri/19.00)

3- TFF 1. Lig'in 26. haftasında Ankara Keçiörengücü-Eskişehirspor, Beypiliç Boluspor-Akhisarspor ve Adana Demirspor-İstanbulspor maçları yapılacak.

(Ankara/13.30/Bolu/16.00/Adana/19.00)

4- Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 21. haftadan ertelenen Sultanbeyli Belediyespor-Kozanspor maçı oynanacak.

(İstanbul/14.00)

5- ING Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta Aliağa Petkimspor-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Pınar Karşıyaka, TOFAŞ-Beşiktaş Icrypex, Darüşşafaka Tekfen-OGM Ormanspor maçlarıyla başlayacak.

(İzmir/13.00/Afyonkarahisar/15.15/Bursa/17.30/İstanbul/20.00)

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Samsun Canik Belediyespor maçı yapılacak.

(Mersin/14.00)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 27. haftasından ertelenen Ziraat Bankkart-Fenerbahçe HDI Sigorta karşılaşması oynanacak.

(Ankara/14.00)

8- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-8'incilik mücadelesinde İnegöl Belediyespor-Spor Toto, Altekma-Halkbank rövanş maçları yapılacak.

(Bursa/İzmir/15.00)

9- Voleybolda 2021 CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin 1. turundaki son maçında Türkiye, ev sahibi Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.

(Vrnjacka Banja/16.30)

10- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 18. haftası 4 maçla başlayacak.

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı