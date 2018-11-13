Gündem Özeti / 13 Kasım 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanında yapacağı basın açıklamasının ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Belarus'a gidecek.

(Ankara/06.45)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İYİ Parti Genel Merkezi'nde görüşecek.

(Ankara/20.00)

3- CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45/10.45/09.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenecek "Ankara Din Görevlileri Bilgilendirme Faaliyeti Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/10.15)

2- TBMM'den

Genel Kurulda, Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığının bütçesi ele alınacak.

(TBMM/15.00/10.00)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracat Destek Ofisleri İşbirliği Protokolü İmza Töreni ve Tanıtım Toplantısı" ile Türkiye Müteahhitler Birliğinin gündem toplantısına katılacak.

(Ankara/11.00/19.30)

2- İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, AA Finans Masasının canlı yayın konuğu olacak.

(İstanbul/10.00)

3- TÜİK, eylül ayı süt ve süt ürünleri ile kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine tarafından 2 yıl (637 gün) vadeli sabit kuponlu 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- 33. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi açılış töreni yapılacak.

(Singapur)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından gelişmeler ve olayın dünyadaki yansımaları izleniyor.

(Riyad/Washington/Ankara/İstanbul)

2 - Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016'da 46 kişinin yaşamını yitirdiği ve 163 kişinin yaralandığı terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili 36'sı tutuklu, 4'ü firari 46 sanığın yargılanmasına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

3 - FETÖ davaları

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 kişinin yargılandığı dava, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahındaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davanın görülmesine Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

Örgütün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 14'ü eski polis 117 sanığın yargılandığı dava İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 17 Kasım Cumartesi günü Konya'da İsveç ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup 5. hafta maçının hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İstanbul/18.30)

2- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nın 7. haftasında B Grubu'nda TOFAŞ, Polonya temsilcisi Arka ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Gdynia/22.00)

3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında A Grubu'nda Banvit, Kara Ali Acar Spor Salonu'nda Polonya temsilcisi Anwil ile karşılaşacak.

(Balıkesir/20.00)

4- Voleybolda Kadınlar Avrupa Challenge Kupası 2. tur ilk maçında Beşiktaş, Kosova temsilcisi Kastrioti'yi Burhan Felek Voleybol Salonu'nda konuk edecek.

(İstanbul/13.00)

5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 4. haftası THY-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Karayolları-Nilüfer Belediyespor, Çanakkale Belediyespor-Halkbank, Eczacıbaşı VitrA-Fenerbahçe karşılaşmalarıyla başlayacak.

(İstanbul/15.00/Ankara/Çanakkale/18.00/İstanbul/19.00)

6- Hentbolda Erkekler Süper Lig 7. hafta maçında Beşiktaş Mogaz-Nilüfer Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)

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