GÜNDEM ÖZETİ / 13 Haziran 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek.

(İstanbul)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Cezayir'deki genel seçimlerde oy sayma işlemi ve sonuçlara ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Cezayir)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) D Grubu'ndaki İngiltere-Hırvatistan, C Grubu'ndaki Avusturya-Kuzey Makedonya ve Hollanda-Ukrayna maçlarıyla devam edilecek.

(Londra/16.00/Bükreş/19.00/Amsterdam/22.00)

2- A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda 16 Haziran Çarşamba günü Azerbaycan'da Galler ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.

(Bakü)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'ndeki 11. maçında Belçika ile karşılaşacak.

(Rimini/11.00)

4- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkekler finalinde Novak Djokovic ile Stefanos Tsitsipas karşı karşıya gelecek.

(Paris/16.00)

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Kaynak: Anadolu Ajansı