GÜNDEM ÖZETİ / 13 Haziran 2020 6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ayder TOKİ ve İLBANK projeleri, Güneysu Eğitim Külliyesi, millet bahçesi alanında incelemelerde bulunacak, Valiliği ziyaret edecek, il değerlendirme toplantısına katılacak, Belediye Başkanlığını ziyaret ederek...

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ayder TOKİ ve İLBANK projeleri, Güneysu Eğitim Külliyesi, millet bahçesi alanında incelemelerde bulunacak, Valiliği ziyaret edecek, il değerlendirme toplantısına katılacak, Belediye Başkanlığını ziyaret ederek Kentsel Dönüşüm ve Cephe Sağlıklaştırması projelerini inceleyecek, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Rize/10.00-17.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'de 27. haftaya Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/18.30/21.00/Malatya/21.00)

2- İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Napoli ile Inter karşı karşıya gelecek.

(Napoli/22.00)

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Kaynak: AA