GÜNDEM ÖZETİ / 12 Temmuz 2021
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GÜNDEM ÖZETİ / 12 Temmuz 2021

GÜNDEM ÖZETİ / 12 Temmuz 2021
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuveyt'teki temasları kapsamında Kuveyt Emir Vekili ve Veliaht Prens Şeyh Meş'al Al Cabir Al Sabah tarafından kabul edilecek, Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah Al Halid Al Hamad Al Sabah ve Kuveyt Millet Meclisi Başkanı Marzuk Ali Al-Ganim ile ayrı...

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuveyt'teki temasları kapsamında Kuveyt Emir Vekili ve Veliaht Prens Şeyh Meş'al Al Cabir Al Sabah tarafından kabul edilecek, Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah Al Halid Al Hamad Al Sabah ve Kuveyt Millet Meclisi Başkanı Marzuk Ali Al-Ganim ile ayrı ayrı görüşecek.

(Kuveyt)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek Vizyon 2035 Teknoloji Öngörüsü Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00)

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kaya Termal Otel'de Uzlaştırma Ödül Töreni, Uzlaştırma Uygulamaları Değerlendirme Toplantısı ve atölye çalışmasına katılacak, Valiliği ziyaret edecek.

(İzmir/09.30/11.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tunceli ve Pertek'te esnafı ziyaret edecek.

(Tunceli/12.15/14.30)

3- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/10.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin Altyapı İnşaatı Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Küçükçekmece (Halkalı)-Başakşehir-Arnavutköy-Havalimanı Metrosu 2 TBM'in Varış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.00)

3- TÜİK, mayıs ayı iş gücü istatistikleri ve inşaat maliyet endeksi ile haziran ayı konut satışı verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli tahvili yeniden ihraç edecek.

(Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Futbolda TFF 2. Lig ve 3. Lig 2021-2022 sezonu grup kuralarının çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/12.00/13.00)

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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